Le film «Layla qabla al moudaharate» («Une nuit avant les manifestations») du réalisateur Karim Belfassi a ouvert, samedi à Constantine, la 2e édition des Journées constantinoises du court métrage, organisées par la Maison de la culture Malek Haddad.

Le court métrage qui concourt pour l'un des trois prix récompensant cette compétition, relate en six minutes une scène du quotidien des Algériens sous l'occupation française et le ras-le-bol exprimé par le peuple qui a abouti à des manifestations rejetant la politique coloniale et appelant à l'indépendance de l'Algérie.

Vingt-et-un autres courts métrages abordant pour la plupart la Révolution algérienne et les affres du colonialisme seront présentés lors de cette 2e édition qui se poursuivra jusqu'au 13 décembre courant. Durant la deuxième séance de ce rendez-vous culturel, les courts métrages «Djamila» du réalisateur Abderrahmane Harrat, «Al Bissat» (Le tapis) de Khaled Lakbiche, «Zahra» de Ahcene Khirat et «Al Moula» de Amira Alouadah ont été projetés devant un public nombreux. Auparavant, le wali, Messaoud Djari, accompagné des autorités locales et de la famille révolutionnaire a honoré des moudjahidine à l'occasion du 60ème anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, avant d'annoncer l'ouverture de cette 2e édition des Journées constantinoises du court-métrage, en présence de plusieurs artistes. L'ouverture de cet événement a eu lieu avec «Cinéma Bladi», une compilation des plus belles musiques des films qui ont marqué le cinéma algérien, comme un hommage à la créativité. Aussi, une exposition des affiches des films qui ont marqué le cinéma algérien et des portraits d'artistes et de figures emblématiques du 7ème art a été organisée dans le hall de la Maison de la culture Malek Haddad pour rappeler le parcours des cinéastes de différentes générations.

Un jury composé du réalisateur Mohamed Hazourli, du scénariste et script Samil Soufit, et également du metteur en scène Mehdi Abdelhak, se chargera de départager les concurrents.