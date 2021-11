L'association Sirius d'astronomie de Constantine a lancé, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la version électronique du premier numéro de son magazine scientifique «El-Chihab El-Ilmi», à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Le nom du magazine édité en langue arabe, qui constitue un prolongement de la «Sirius Science Magazine» est inspiré du magazine «El-Chihab», du Cheikh Abdelhamid Benbadis, fondateur de l'Association des Oulémas musulmans algériens (Aoma) qui a joué un rôle majeur dans la préparation du peuple algérien à la lutte pour l'indépendance, précise son document de présentation. Cette revue qui vise à diffuser la culture scientifique parmi le grand public, ambitionne d'initier des dialogues sur les grandes questions actuelles touchant à la science et la technologie en donnant la parole aux chercheurs du monde entier et au public dans une action de médiation scientifique, a-t-on détaillé. «El-Chihab El-Ilmi», la première revue périodique de vulgarisation scientifique en Algérie, éditée, par l'Association Sirius d'astronomie, l'Unité de médiation scientifique (Cerist), et la direction de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt) sera disponible en librairies à un prix subventionné et sera distribuée gratuitement aux établissements scolaires du pays en coordination avec le ministère de l'Education nationale, lit-on encore. Le premier numéro du «El-Chihab El-Ilmi» aborde un thème principal, celui l'unique satellite naturel permanent de la planète Terre, la Lune dans toutes ses dimensions, revisite les expéditions Apollo, et propose des interviews exclusifs avec des scientifiques dont le docteur. Farouk El-Baz, ainsi que le géologiste, James Head, un des fondateurs de la planétologie et qui fut l'entraîneur en chef des astronautes de tous les vols Apollo. Le magazine relance également le débat sur la question de savoir si l'homme a réellement atterri sur la Lune et propose d'autres sujets très divers qui répondent à tous les goûts. La version électronique du «El-Chihab El-Ilmi» est téléchargeable gratuitement,à 'adresse: http://siriusalgeria-mag.net 2, souligne le même document.