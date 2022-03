À l'occasion de la Journée internationale de la femme, une nouvelle publication intitulée «La Place» voit le jour. Elle est publiée aux éditions Motifs. Revue féministe, «La Place» est un projet soutenu par la fondation Friedrich Ebert Algérie. Vous y trouverez des entretiens, textes de réflexion, chroniques, textes de création, signés par des contributrices de talent. Elle est bilingue (français, arabe).Venez fêter son lancement, en présence de celles qui y ont participé: Sarah Haïdar, Imene Amani et Fadhila Chitour-Boumenjel, et de ses fondatrices: Maya Ouabadi et Saâdia Gacem. Cela se tiendra aujourd'hui 8 mars à 18h30, à la galerie Rizhome, sise au 82 rue Didouche- Mourad, Alger-Centre. Parmi les sujets abordés, on y trouve notamment, le déploiement du mouvement féministe, le féminicide, le cancer du col

de l'utérus, la maternité, etc.