Initié par le groupe de travail sur la politique culturelle en Algérie - Gtpca Raqes, est une plateforme numérique dédiée au métier de la danse contemporaine, lancée dimanche 20 février dernier. Apres l'expérience de la carte culturelle de l'Algérie en 2018, le Gtpca vient de lancer, en effet, le site internet www.raqes.net, un espace virtuel qui met en épigraphe les pratiquants de cette discipline artistique et répertorier ses espaces de formation. Raqes, qui signifie «danse» en arabe, est une plateforme virtuelle dédiée entièrement à l'expression de la danse contemporaine. Ce site a été crée par le groupe de travail sur la politique culturelle en Algérie - Gtpca dont l'objectif est de mettre sous le projecteur les danseurs et chorégraphes algériens et de les promouvoir sur le continent africain et le Moyen-Orient. Proposer des danseurs et chorégraphes pour le cinéma, la télévision, la publicité, le clip vidéo, la radio, ainsi que le spectacle vivant.

Raqes est une initiative de conseil, de coaching et de casting entièrement dédiée aux projets artistiques et à la découverte de nouveaux talents Formé en 2012, le groupe de travail sur la «Politique culturelle en Algérie», est un collectif indépendant qui vise à renforcer le secteur de la culture, a déjà organisé plusieurs ateliers de formation consacrés au management des projets culturels