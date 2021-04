Sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel organise le lancement de la plateforme numérique www.lawhati.dz, le dimanche 18 avril 2021 à 14h00 au Palais de la culture Moufdi Zakaria en présence de la ministre de la Culture et des Arts. Le projet initial rentre dans le cadre des directives émanant de la commission «marché de l'art» sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, ayant pour but la création d'une dynamique économique et artistique. Lawhati.dz est une plateforme d'art visuel sous forme d'un site Internet regroupant des oeuvres artistiques permettant aux artistes algériens d'exposer et de vendre en ligne leurs créations originales. «Il est possible dès maintenant en Algérie, de commercer en ligne des oeuvres d'art, via notre portail ‘'www.lawhati.dz'' de vente sur Internet. Cette nouvelle option commerciale - fonctionnelle et judicieuse - est possible grâce à l'informatisation et la sécurisation des moyens mise en ligne, qui attend quand même d'être généralisée en Algérie par les différents professionnels et acteurs du marché qui souhaitent fructifier leur acquis et investissement pour collectionner des oeu-vres d'art. Il est plus qu'évident, que le marché de l'art doit de plus en plus intégrer ces nouveaux moyens de commercialisation en ligne pour vendre en toute sécurité et professionnalisme des oeuvres du domaine des arts visuels.» peut -on lire dans le communiqué de présentation de cette plateforme en ligne. Et de poursuivre: «Pour ce faire, notre portail «www.lawhati.dz» se veut être une réponse innovante et pratique qui va permettre aux artistes de proposer au marché des oeuvres sans avoir à les exposer physiquement. Notre portail, est un des moyens qui leur permet aussi, d'être présents en permanence sur la galerie ‘'www.lawhati.dz'', avec une facilité d'accès pour les connaisseurs et les différents usagers de ce domaine d'activité artistique. Notre portail se veut, aussi, participer à faire évaluer la portée culturelle de l'oeuvre créée par les artistes, car une oeuvre n'a de valeur que si les professionnels de la culture lui en reconnaissent une.»