Une application électronique touristique baptisée «Derb Benbadis» dédiée à la présentation de divers monuments religieux, culturels et sociaux laissés par le Cheikh Abdelhamid Benbadis, a été lancée samedi à Constantine, à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (16 avril), a annoncé samedi l'entreprise du numérique «Media Smart» qui a développé l'application. «Cette application a pour objectif de faire la promotion du tourisme dans la wilaya de Constantine», a indiqué à l'APS, Mohamed Seif-Eddine Salhi, responsable de cette entreprise en marge de la commémoration de la Journée du Savoir à l'université «Frères Mentouri» (Constantine-1). «Cette application est un premier pas vers la numérisation de certains circuits touristiques qui méritent la promotion, dont les monuments laissés par le Cheikh Benbadis, père du mouvement réformiste en Algérie», a ajouté M. Salhi. Il a relevé, en ce sens, que ces monuments ont un caractère religieux, social ou culturel, et dont certains sont inconnus du public. Cette application numérique facilitera la visite de la ville aux touristes, qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, a ajouté M. Salhi. La célébration de la Journée du Savoir, présidée par les autorités de la wilaya, a donné lieu à une exposition de livres et de certaines inventions de start-ups, tenue dans le hall de l'université «frères Mentouri», en plus de la projection d'un documentaire sur la vie du cheikh Benbadis. Une communication a également été présentée par Abdelaziz Filali, président de la fondation Benbadis sur «La position des Cheikh Abdelhamid et El Bachir El Ibrahimi à l'égard de la cause palestinienne et El Qods».