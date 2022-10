C'est la manière qu'a cette maison d'édition de se distinguer dans un univers qui ne cesse de se battre contre une infinité de difficultés et d'écueils. Parmi les écrivains méritant d'être lus et découverts par les lecteurs, les éditions Frantz-Fanon d'Amar Ingrachen proposent Lamine Benallou avec son livre «Les vies multiples d'Adam». Afin de présenter et de promouvoir ce nouveau roman, les éditions Frantz-Fanon annoncent que Lamine Benallou entame une tournée promotionnelle qui sillonnera plusieurs villes algériennes.

Chamboulement dans la vie de Adam

La première escale de Lamine Bennalou sera au théâtre régional «Abdelkader Alloula» d'Oran le samedi 22 octobre à 11h00. «Vous souhaiteriez avoir une idée sur ce que peut être un duel époustouflant entre réalité et fiction? Venez découvrir l'univers littéraire à la fois limpide et plein de belles surprises de Lamine Benallou», invitent les éditions «Frantz Fanon».

Le choix d'Oran comme première étape de cette tournée littéraire n'est peut-être pas fortuit.

En effet, Lamine Benallou est né à Oran. Il est écrivain et enseignant de linguistique et de littérature espagnoles dans plusieurs universités, notamment en Espagne où il vit depuis une trentaine d'années. directeur du département culturel de la Fondation «el legado andalusí» de Granada (Espagne) et promoteur d'un Forum de réflexion, «Espaces de dialogue et interculturalité. Pour une alliance de civilisations», il a signé de nombreux ouvrages à l'instar de «Les porteurs de parole», «L'Oranie espagnole», «Approche sociale et linguistique», «Al Andalus, voyages dans la mémoire», «Sur les traces de la civilisation hispanomusulmane», «Para un Islam de las luces. Volver al espíritu de Córdoba», etc. Dans son nouveau roman, l'auteur se penche sur la vie plutôt paisible du personnage principal Adam. Ce dernier, résume l'éditeur, mène une vie tout à fait normale en se perdant vertigineusement dans son monde sans passion. Mais... Il y a toujours un «mais». Un matin, un événement inattendu vient chambouler sa routine. Tout perd alors son sens à ses yeux et il se résout à se contenter de ce que lui offrent les mains paresseuses du destin. Mais sa rencontre inopinée avec Don Pablo va progressivement le faire revenir à la vie à travers des chemins inexplorés aussi passionnants les uns que les autres, résume-t-on encore: «commencent alors pour Adam des aventures existentielles, jalonnées de rencontres fantastiques et de magie, qui le révèlent à lui-même et lui font découvrir le miracle de la littérature.

Entre réalité et fiction

En s'engouffrant dans un monde où la réalité et la fiction se confondent jusqu'à ne plus se distinguer, où la frontière entre le présent et le passé, le bien et le mal, la vie et la mort, devient de plus en plus fine, Adam découvre la force de son regard et sa capacité à reformuler le monde en fonction de son imagination et de ses propres goûts». L'éditeur précise, toujours à propos du roman de Lamine Benallou, que ce dernier représente une subtile mise en abîme: «Les vies multiples d'Adam est un engrenage où toutes les évidences et les lieux communs volent en éclats et où le monde perd son sens propre pour n'être plus qu'une insaisissable métaphore». Il faut préciser que cette tournée de l'écrivain Lamine Benallou intervient dans un contexte de regain de l'activité littéraire dans plusieurs villes du pays et avec le retour de l'organisation des séances de ventes-dédicaces dans les grandes librairies après une période de répit due à la saison estivale.