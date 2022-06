La direction de la culture et des arts de la wilaya de Mascara a élaboré un riche programme culturel pour accompagner les Jeux méditerranéens Oran-2022, dont la ville de Sig accueillera une partie des compétitions, a fait savoir cette instance.

Ce programme, ciblant les villes de Sig et Mascara, sera lancé, ce dimanche dans la ville de Sig. Il comprend diverses expositions mettant en valeur le patrimoine culturel local, et les monuments historiques datant de la période de l'Emir Abdelkader ainsi que les arts plastiques et des ouvrages consacrés au combat du fondateur de l'Etat moderne algérien.

Des portes ouvertes sur les sites archéologiques dont recèle la wilaya sont également prévues. Le programme, qui s'étalera tout au long des JM Oran-2022, comprend aussi des représentations théâtrales pour adultes et enfants, en plus des spectacles folkloriques, des soirées musicales dans divers genres animées par des groupes culturels et des artistes locaux et d'autres wilayas du pays. À l'occasion, des films cinématographiques algériens seront projetés, tels que «Mustapha Ben Boulaïd» d'Ahmed Rachedi, «Parfums d'Algérie» de Rachid Benhadj et «Leïla et les autres» de Sid-Ali Mazif. Les organisateurs ont, par ailleurs, programmé des conférences et des séminaires intellectuels avec la participation d'universitaires et de spécialistes de la wilaya.

Des soirées littéraires et des récitals poétiques sont également prévus, avec la participation de poètes et des intellectuels de différentes wilayas. L'objectif de ce programme est de faire connaître le patrimoine matériel et immatériel dont la wilaya de Mascara regorge, en plus de mettre en relief les créations des artistes de la région, selon la même direction. Ce programme est encadré par vingt-cinq associations culturelles et artistiques locales ainsi que la participation de plus de quatre-vingt artistes, qui animeront les différentes activités, à l'instar de la chanson, la musique et le théâtre.