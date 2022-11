Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a donné le coup d'envoi d'une tournée artistique de la troupe palestinienne «Bissan» des arts folkloriques dans plusieurs wilayas du pays, à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération. Placée sous le slogan «Épopée d'un peuple, dignité d'une nation», la troupe, venue pour la première fois en Algérie, sillonnera de nombreuses wilayas à l'image de Sétif, Khenchela, Ouargla et Oran où elle donnera des spectacles alliant chant, poésie et danse avant de clôturer son programme le 15 novembre prochain à Alger. La caravane est lancée dans le cadre des festivités célébrant le 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution, a déclaré. Rebiga, la qualifiant de «caravane de fidélité aux principes et valeurs suprêmes de la Révolution». Des principes qui caractérisent nombre de questions à leur tête la question palestinienne, poursuit-il. La question palestinienne a été placée au coeur des questions soulevées lors du 31e Sommet de la Ligue des Etats arabes tenu les 1er et 2 novembre à Alger, a-t-il souligné, ajoutant qu'il s'agit là d' «un sommet exceptionnel auquel le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé un intérêt particulier». Pour ce qui est de la tournée de la troupe «Bissan», le ministre a fait savoir qu'elle «sillonnera, en compagnie d'étudiants algériens, plusieurs régions du pays où elle chantera pour l'Algérie des chants révolutionnaires patriotiques». Pour sa part, le porte-parole de la troupe, Seif Essoudani a déclaré que cette dernière se trouve en Algérie pour remercier le peuple algérien et son gouvernement qui n'ont eu de cesse de réitérer leur attachement au peuple palestinien, adressant ses remerciements au Président Tebboune. «Les Palestiniens s'inspirent de la Guerre de libération et ma troupe s'inspire de la troupe du Front de Libération nationale» pour faire connaître la question et la culture palestiniennes, a-t-il dit, ajoutant «nous tenons à renforcer la diplomatie culturelle pour transmettre le message au peuple palestinien». Créée à Ramallah en Palestine en 2016, la troupe Bissan vise à «préserver le patrimoine et le folklore palestiniens du vol pratiqué par l'entité sioniste», mais également «à faire connaître la question palestinienne en dehors des frontières de la Palestine», a indiqué la responsable artistique du groupe, Ghaïda Melhem. Le groupe est composé de 50 membres, parmi lesquels des professionnels de la Dabké, des musiciens, des chanteurs, des narrateurs et des poètes, issus de plusieurs villes palestiniennes telles que Beït Lahm, Al-Qods, Ramallah, El-Khalil et Jénine. Fin octobre dernier, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit avait donné le coup d'envoi de la caravane «Route de novembre», organisée dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération. Des étudiants et des journalistes ont sillonné, quatre jours durant, plusieurs wilayas et sites historiques en vue d'établir des passerelles de communication et de dialogue intergénérationnel.