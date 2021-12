La toile restaurée «Famine en Algérie» du peintre Gustave Guillaumet (1840-1887) a retrouvé, dimanche après-midi, sa place sur la cimaise de la salle principale du Musée public national Cirta de Constantine, rouverte après son aménagement.

«Famine en Algérie», est une oeuvre picturale qui décrit brillamment la famine qui a sévi en Algérie, à l'époque coloniale, entre 1865 -1868 au cours de laquelle prés du tiers de la population algérienne a péri, a précisé, Chafika Bouameur Bendali-Hacine, chargée de la collection peinture et sculpture au musée Cirta, relevant que cette oeuvre a été exposée en 1954 au musée Cirta (Ex-Gustave Mercier) avant d'être rangée dans la réserve des beaux-arts du musée.Chafika Bouameur Bendali-Hacine a ajouté que ce tableau grand format a été restauré en France entre 2017-2018, dans le cadre de la rétrospective consacrée au peintre Gustave Guillaumet, organisée par des musées français, avant de le récupérer en 2019 et l'exposer au musée Cirta.Chafika Bouameur Bendali-Hacine a souligné que Gustave Guillaumet était «le témoin singulier des conséquences dramatiques de la colonisation» et ses oeuvres dont «Bains et piscines dans les gorges du Rhumel», «Les gorges du Rhumel» du peintre Gustave Auguste Debat (1861-1940), «Femme devant la mer» de Henri Dabadie (1867-1949) et «Banc de terre neuve à New York» de Paul Jobert (1863-1942) sont exposées à la salle principale du Musée public national Cirta. Des mosaïques de différentes tailles telles «Le triomphe de Vénus», «Le retour de la chasse», «L'Aigle de Jupiter», sont également exposées à la salle principale du Musée public national Cirta. Le Musée national Cirta, considéré comme le deuxième plus grand en Afrique, après le musée égyptien, constitue la mémoire de la région du fait qu'il représente le passé de la région Est du pays, de la préhistoire à celle coloniale en passant par les périodes numide, romaine, hafside et ottomane, entre autres. Près de 17.000 pièces archéologiques, acquises grâce à des fouilles ou des découvertes fortuites, représentant des périodes de la préhistoire à la période coloniale, sont actuellement exposées au musée Cirta qui dispose aussi d'autres réserves non exposées. Le Musée public Cirta de Constantine renferme également une collection de tableaux d'art et sculptures, réalisés entre le XVIIe et le XXe siècle, signés par les peintres Nasreddine Dinet, M'hamed Issiakhem et Amar Allalouche, entre autres.