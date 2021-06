Organisé par Média Survey avec le concours de la boîte Oxygène production managment, la cérémonie du Hilal d'or, soirée qui est consacrée à décerner les prix aux meilleurs programmes télés durant le mois de Ramadhan, a eu lieu vendredi dernier à l'hôtel Marriot de Bab Ezzouart. Avec deux heures de retard tout de même, la soirée pouvait enfin commencer! Elle était marquée par la présence de nombreuses figures artistiques de la télévision algérienne, mais aussi et étrangement par l'absence totale d'un représentant de la chaine télé El Djazaïrira One. Il s'agissait en fait de la cinquième édition des Hilals d'or qui n'a pu se tenir l'an dernier en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie du Cornonavirus. Aussi, cette cérémonie reconduite cette année a consisté à récompenser les oeuvres de l'année 2020 combinées à celles de cette année. Beaucoup de choses se sont dites quant à la nécessité d'améliorer les programmes pour atteindre davantage le niveau international et de nombreux prix honorifiques ont également été rendus. Mais commençons par le commencement.

Hommages à ceux qui nous ont quittés...

Dans son discours inaugural, le directeur de Media Survey, Sofiane Maloufi, accompagné du président d'honneur de la soirée, le célèbre couturier Karim Akrouf, se dira «honoré d'être aux côtés de ce dernier qui a tout fait pour que la télévision algérienne soit vraiment un vecteur de communication dans tout ce qui est exception culturelle algérienne. Il l'a fait de la manière la plus brillante et c'est pour cela que j'ai voulu lui rendre hommage.» Et de relever que cette cérémonie du Hilal d'or avait commencé en 2016 afin de récompenser les programmes les plus vus selon des études bien précises. (...) cette édition sixième revêt un caractère bien spécial. Entre-temps, nous avons perdu des gens très chers à nos coeurs, notamment Rym Ghezali, Naima Ababsa....» Et de faire dérouler sur écran tout ceux qui nous ont quittés durant ces deux dernières années entre artistes et sportifs entres autres. Prenant la parole sur scène Abderrezak Bouzidi réitéra son soutien envers Sofiane Maloufi.

Des chiffres et des heureux

Et de faire savoir que «les chiffres parlent d'eux-mêmes» en s'adressant aux invités, tout en saluant leur persévérance et acharnement à avoir mené jusqu'au bout ces productions. «Et le résultat est là.» Aussi, c'est avec la catégorie «Cuisine» que l'entame, des récompenses fut donnée. Et c'est l'émission d'Oum Walid de la chaine Samira TV qui raflera le Prix avec 45,7% des suffrages. Dans un registre autrement plus divertissant, mais toujours dans la cuisine, c'est autour de l'émission d'El Chourouk tv «3ardha oualiha leklam» qui sera récompensée. Dans la catégorie «L'expérience sociale» c'est le feuilleton ««Ahoual Enas de Reda City 16 et Amin Sidi-Boumediene qui raflera ce prix sur douze oeuvres et ce, avec 70,9%. Une série qui était diffusée durant le mois de Ramadhan denrier sur El Djazaïria One. Dans la catégorie des «talk shows» c'est «El Djazaïria shows», diffusée sur El Djazaïria One qui remportera le Hilal d'or avec 27%. Dans la catégorie des émissions religieuses c'est «La route du paradis» de Echourouk TV qui sera primée. Un second Prix honorifique est revenu au journaliste Kada Benamar et un autre au célèbre animateur télé algérien des plus connus, Djalal Chandarli. Dans la catégorie du meilleur programme de jeu, c'est l'émission «El Quiz» avec Ramzy Zenga Crazy qui passe sur la chaîne terrestre qui remportera le Hilal d'or, avec 22, 83%. Dans la section des programmes de «quaâdate» c'est «Quaâdetna djazaïria» qu'anime Manel Gherbi sur Samira TV qui a été sacrée de la statuette du Hilal d'or avec 27%. Dans la catégorie «série comique» c'est «Khali» avec Mohamed Khassani qui passait sur Echourouk TV qui raflera le Prix et dont ce dernier dédiera à feu sa mère décédée cette année. Dans la catégorie de la meilleure caméra cachée, c'est «Hkamnakoum Ga3» qui passait aussi sur Echourouk TV qui remportera le Hilal d'or.

Timoucha, Yemma etc.

Dans la section «sitcom» c'est sans surprise, «Timoucha» de Yahia Mouzahem sur un scenario de Sara Bartima qui remportera le Hilal d'or avec 70,6% de vues durant le Ramadhan 2021. En présence de l'équipe du film dont Yahia Mouzahem, la comédienne Aïda Ababsa a tenu à saluer le professionnalisme de ce dernier qui leur a fourni les meilleures conditions possibles pour mener à bien cette production toujours dans l'entente et la bonne humeur et ce, malgré les deuils successifs vécus durant le tournage. Un sitcom, pour rappel, qui passait sur l'Entv.

Aussi place à un nouvel hommage rendu à Madiha Bouruina qui a passé prés de 30 ans de service à la télévision. Cette dernière invitera les gens des médias à se spécialiser dans le documentaire cinéma ou le film documentaire, qui est souvent marginalisé. D'ailleurs la section documentaire, sera intégrée l'année dernière dans les récompenses a-t-on fait savoir. Un nouveau Prix d'encouragement est revenu à l'émission

«Fiha Khir», de Hichem Bougoufa, un programme social caritatif qui vient en aide aux familles en difficultés. Dans la catégorie des émissions satiriques, le Hilal d'or est revenu à l'émission «Zoom» qui passe depuis trois ans sur El Djazaïria One. Dans la section Comédie dramatique» c'est le feuilleton «Achour El Acher» dans sa troisième saison, de Djaffar Gacem qui était diffusé sur l'Entv qui remportera le Hilal d'or. Enfin, c'est le feuilleton «Yemma» de Madih Belaïd et produit par Ameur Bahloul qui rempotera le Hilal d'or dans la catégorie meilleur feuilleton dramatique. Un programme qui était diffusé sur El Djazaïria et dont la suite a déjà été annoncée pour l'année prochaine. Dans la lancée, un hommage appuyé a été rendu à Sid Ahmed Agoumi pour sa riche carrière devant un parterre tout en applaudissements.