Détourner le mythe à but d'art contemporain ou comment l'artiste Zoubir Hellal puise dans les «origines» à dessin artistique! L'on peut dire que l'entreprise est des plus périlleuses est savamment exécutée. Elle se présente sous forme d'une exposition intitulée «Obéissance, désobéissance originelle, questionnement sur l'histoire et ses mythes». Actuellement visible à Dar Abdeltif, jusqu'au 18 juin, cette expo rend hommage à Omar Racim maître précurseur et incontesté de la miniature algérienne,(1884-1959) un artiste algérien qui a fondé l'école algérienne de peinture miniature en 1939, aux côtés de son frère Mohammed Racim.

Le titre de l'expo de Zoubir Hellal sonne presque comme un mémoire de fin d'année, tant la richesse plastique et réflexive peut être déroulée à l'infini. Zoubir Hellal en fin érudit qu'il est et homme didactique sur tout ce qui concerne l'art contemporain, l'art algérien et au-delà, nous dévoile ici une expo qui se veut un peu à son image prolixe, mais tout en finesse.

L'artiste parsème son exposition de quelques clés de compréhension par-ci, par-là. Son expo se décline sous différents médiums artistiques, entre tableaux réalisés en technique mixte entre peinture, et collage photo, mais aussi des installations. Il est aussi assez difficile de pénétrer «le monde» qui se présente sous nos yeux dés le départ. Il faudra regarder attentivement chaque tableau, le «lire», scruter le moindre détail,...es couleurs chaudes comme le jaune et le rouge prédominent d'ailleurs.

Des clés de compréhension

Parmi les symboles qui renvoient à l'idée de l'«obéissance, désobéissance originelles» est celle de ces homme et femme, tout deux nus rappelant Adam et Eve et l'histoire de la pomme...

En effet, «selon la Genèse, Adam et Eve sont les premiers êtres humains sur la Terre. Ils vécurent dans le jardin d'Éden. Ils furent chassés par Dieu de ce merveilleux jardin car ils mangèrent du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal».

On aurait pu penser que Zoubir Hellal ferait juste l'illustration en peinture de ce fameux

«péché originel».

Que nenni! C'est méconnaître l'artiste dont l'imagination s'est employée à transposer cette histoire au présent à travers des scènes plutôt cocasses en questionnant sans doute la notion du «genre» puisqu'il n'est plus question d'un homme et une femme seuls, mais parfois de deux hommes face ou contre une femme....chacun est libre donc de son interprétation... Toutefois, l'idée du péché avec le signe du serpent est omniprésente puisque il est mentionné le mot «café» dans un des tableaux où l'on distingue cette fois clairement l'homme et la femme nus, dont les sexes sont toujours cachés par la feuille de vigne.

Le loup est aussi discernable comme symbole du mal. Il accompagne certains portraits, ceux, pensons-nous de quelques artistes ou étudiants de l'école des beaux-arts ou encore de ce visage d'un enfant subsaharien. Autant de messages qui sont dilués en filigrane sous des couches de peintures sombres, entre le gris, le bleu et le rouge ocre.

L'artiste y accompagne ces peintures en acryliques de quelques écritures en arabe, faites à la main, comme l'on broderait un talisman d'un fil d'or pour supposer un secret caché ou en apporter un supplément de mystère à ces tableaux/énigmes. Au milieu des tableaux disposés dans les deux chambres de Dar Abdeltif, l'on découvre le cheval de Pégase ou ce qui semble l'être, trônant majestueux, mais de façon bien incongrue et originale. Ce dernier est affublé de couleurs flashy, tantôt rouge ou vert, complètement couverts de ratures noires. «Dans la mythologie, Pégase est un cheval ailé divin, l'une des créatures

fantastiques les plus célèbres de la mythologie grecque. Généralement blanc, ayant pour père Poséidon, Pégase naît avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse, lorsqu'elle est décapitée par le héros Persée». Du blanc immaculé, Zoubir Hellal insuffle ainsi à ce cheval ailé une toute autre image. Il ressemble, ici, plutôt à un vulgaire jouet pour enfant. Dans une autre série d'oeuvres qui nous a interpellés, le détail se veut là encore foisonnant à travers ces mots qui se noient dans ce magma de couleur jaune pétant. Ces écritures accompagnées de dessins semblent être,en fait, des extraits d'archives de l'histoire de l'Algérie coloniale et, notamment celle du temps de Barberoussse et dont Zoubir Hellal s' est accaparée pour y raconter un peu l'actualité de son époque...

L'histoire détournée

L'histoire de la guerre d'Algérie semble être aussi soulevée à travers ses peintures semi-abstraites dans l'un de ces tableaux, au fond rouge, parsemé d'écriture noire en langue arabe... aussi l'on peut apercevoir en bas du tableau quatre hommes tenant une valise et un prénom qui est apposé à côté, celui de Krim...Zoubir Hellal fait- il référence à la fin tragique de Krim Belkacem? Sans doute que oui!La guerre d'Algérie n'est -elle pas née de l'idée de la désobéissance?

L'abstrait domine l'oeuvre de Hellal qui nous parsème ici et là des indices donnant lieu à un véritable récit rocambolesque à feuilleter comme l'on feuillèterait un livre d'or, mais éclaté, parsemé d'éléments iconographiques pop et iconoclastes.

En fait, l'expo de Zoubir Hellal se lit comme un parchemin à décrypter pour découvrir le saint graal dont «l'île au trésor» n'est autre que l'ensemble de ses oeuvres dont il faut prendre le temps pour saisir le sens caché. À noter que Zoubir Hellal expose actuellement une autre série de tableaux à la galerie Tafeta de Londres. Des toiles qui sont visibles aussi sur le site Artsy.

Rappelant l'art africain ou nègre dans la texture, mais aussi l'esprit qui s'en dégage, l'artiste y peint des figures et des animaux dans des atmosphères chaleureuses, aux tons marrons rappelant la couleur de la terr...Il s'agit, en fait, de l'interprétation contemporaine par Zoubir Hellal, des bestiaires médiévaux. Mythologiques, mystiques et parfois humoristiques, les oeuvres rappellent le Décaméron de Boccace - un recueil de nouvelles de l'auteur italien du XIVe siècle. Ainsi, l'on peut dire que ce mois de juin se veut lui aussi prolixe pour Zoubir Hellal qui vous invite sans plus attendre à aller découvrir son univers plastique!

L'exposition est en ligne,d'ailleurs, jusqu'au 30 juin. À visiter!