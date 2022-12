L'Institut français d'Algérie à Alger accueille le dimanche 11 décembre de 18h00 à 20h00 deux projections de documentaires. Il s'agit de «Je me suis mordu la langue» de Nina Khada (25', 2020) et «La grosse moula ou les michan»de Amira Louadah (46min26, 2021). «Alors que je n'arrive pas à me rendre dans mon pays, je décide de faire un détour.

Je déambule dans la ville de Tunis à la recherche de ma langue d'origine, l'algérien» écrit la première réalisatrice. Dans le second film nous assistons à un travail sur la langue utilisée par les Algériens dans la société, à travers des sonorités qui s'harmonisent ou se déchirent: algérien, kabyle, français, arabe, tamazight, anglais. Une famille, celle de la réalisatrice, se pose la question de la transmission des langues dans le contexte de l'Algérie post-indépendance et contemporaine. Un espace intime qui se délite pour accueillir par saynètes des histoires d'autres Algériens croisés dans la rue ou par son intermède: Hadj Mourad Sahmoune, l'imam un peu hipster de Ketchaoua, Hossam Ferhate, le vendeur à la sauvette qui rêve de l'Europe, Mekkia Benaâma, la professeure d'université qui prépare la révolution de la langue algérienne...

À travers leurs perceptions multiples et contradictoires, un paysage linguistique se tisse, révélant des enjeux sociétaux autour des dominations sociales, des identités et de l'histoire dont l'histoire coloniale. Pour assister aux projections, il vous suffit de réserver à [email protected]