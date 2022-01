En collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie CAC, le Centre algérien de développement du cinéma - Cadc organise du 22 au 27 Janvier 2022 la semaine du film documentaire à la cinémathèque d'Alger.

13 films participeront à cet événement, il s'agit de: «André Ravereau» De Jean Asselmeyer (60 mn), «143 Rue du Désert» De Hassan Ferhani (100' mn) «Body & Art» de Fatma Zohra Zaâmoum (73m), «Babylone» Constantine de Sid Ahmed Semiane (70 mn), «Emir Abdel kader» de Salem Brahimi (52 mn), «UGEMA» de Mohammed Latréche (52 mn), «Les Camps de regroupement» de Saïd Oulmi (74 mn), «À Mansourah tu nous as séparés» De Meriam Dorothée Kellou (71mn) et «Enrico Mattei et la Révoiution algérienne» de Ali Ayadi (53 mn), notamment. Aussi, des avant-premières auront lieu aussi pour d'autres films documentaires. On citera «Patronymes algériens, haine française» de Fatiha Bourouina» (72 mn), en présence du réalisateur et l'équipe du film, «Sophonisbe, Reine sacrifiée de Cirta» defeu Abdallah Touhami (75 mn) qui sera projeté en présence de l'équipe du film, «Bahrouna» de Fatiha Afiane (70 mn) en présence du réalisateur et l'équipe du film et enfin, «Ni là-bas, ni là-bas» De Hocine Saâdi (65 mn) dont la projection se fera en présence du réalisateur et de l'équipe du film aussi. À noter que ces projections se tiendront à la Cinématique algérienne.

Le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir y accéder.

Pour plus de détails, à consulter la page du Cadc dans les jours à venir.