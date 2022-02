«Le Festival de Cannes remercie et félicite tous les producteurs, distributeurs, cinéastes, comédiens ainsi que tous les professionnels du cinéma dont les oeuvres, présentées en Sélection officielle, ont été plébiscitées par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma.» peut on lire dans le communiqué signé par le comité d'organisation du festival de Cannes. En effet, il est à noter que es longs métrages sélectionnés au Festival de Cannes en 2020 et 2021 représentent plus de 60% des films nommés cette année et 80% des films retenus dans les catégories du Meilleur Film, de la Meilleure Réalisation, de la Meilleure Actrice et du Meilleur Acteur. Au total, les films de la Sélection officielle récoltent 68 nominations dont 11 pour le film Annette de Leos Carax, Prix de la Mise en Scène 2021, 10 pour Aline de Valérie Lemercier, 7 pour Bac Nord de Cédric Jimenez, 6 pour La Fracture de Catherine Corsini, 5 pour Les Olympiades de Jacques Audiard, 4 pour Titane de Julia Ducournau, Palme d'or de la dernière édition du Festival, 4 pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari, pour ne citer qu'eux. Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier et Slalom de Charlène Favier prétendront quant à eux au César du Meilleur Premier Film. Dans la catégorie des Meilleurs Espoirs Féminins et Masculins, 5 des 10 talents nommés ont vu leur carrière éclore à Cannes: Noée Abita, Sandor Funtek, Agathe Rousselle, Makita Samba et Lucie Zhang. «La variété des oeuvres représentées témoignent de l'extrême vitalité du cinéma. Le Festival de Cannes leur souhaite le succès et la reconnaissance tant mérités lors de la 47e cérémonie des César, qui se tiendra le 25 février prochain.» conclu le communiqué.