Fort du dernier succès en date, notamment avec les «One Beat Sahara», Alpha Tango, plateau de tournage de pub, de clips, mais pas que, qui a toujours ouvert ses espaces à toute boîte de production pour tournage, mais aussi aux artistes, surtout pour pouvoir s'exprimer et se rencontrer, remet le couvercle! Au plus grands bonheur des mélomanes et de fans de sorties ramadhanesques, Alpha Tango a concocté un très bon programme pour ce mois de jeûne. Baptisées «After ftour», ces soirées consacrées en majeure partie à la scène musicale underground, comprendront une brochette de concerts dans divers styles musicaux qui seront animés par une pléiade de groupes et de chanteurs algériens. Des artistes des plus connus au moins connus. Mais pas que. Une soirée sera également dédiée au 7eme art algérien avec des projections de films, entre courts et longs métrages. Amina Castaing d'Alpha Tango nous parle du projet «Les After Ftour»: «Dès le départ, on voulait faire d'Alpha Tango un lieu de rencontre et d'échanges artistiques, où toutes les expressions artistiques pouvaient s'exprimer, l'endroit inspirait souvent les artistes et ce sont ces derniers qui nous proposaient le plus souvent de faire des choses chez nous. Après, il y a eu des événements où c'est nous qui avions choisi de les faire, comme «La nuit des idées» par exemple, mais souvent, ce sont les artistes qui viennent à nous et qui veulent faire des choses», affirme t-elle.

Un menu éclectique

En effet, pour les jours à venir, il est prévu moult manifestations dont expos d'oeuvres d'art, des performances artistiques, des défilés de mode, des installations... «Ce sont les artistes qui viennent vers nous comme ce fut le cas de ‘'One Beat Sahara'' Il y eut ce concert et ça a très bien marché. Il y avait une si belle énergie qu'on s'est dit qu'on ne voulait pas s'arreter là! ». Et Amina d'évoquer sa démarche: « J'avais lancé l'idée sur facebook pour l'organisation d'événements pour le Ramadhan, en termes d'expo, de projection et de concerts et on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient voir et quels étaient les artistes qui voulaient voir se produire dans cet espace...En plus des propositions de gens, des artistes nous ont félicités, tout en affirmant leur présence. Ils étaient tous partants dont certains musiciens de «One beat». Après, d'autres artistes moins connus nous ont également contactés et on s'est dit que c'était bien de leur donner une chance et un espace pour qu'ils puissent se produire. On a réservé donc des soirées à des groupes un peu moins connus et dont on a aimé le travail.» Et de préciser: «On va créer un décor qui sera particulier à cet événement. Comme on fait pour chaque événement.»? À noter que ces after ftour sont co-organisés avec Vamos Travel. Aussi, Alpha Tango s'engage à verser une partie de ses bénéfices à la collecte de fonds pour l'artiste Chakib Bouzidi afin qu'il puisse recevoir les soins dont il a besoin pour vaincre sa maladie. Au programme de ce menu artistique bien riche et diversifié donc, on relèvera pour la soirée d'ouverture qui se tiendra le 15 avril, la participation du groupe Diwane El Bahdja. Place le lendemain, au groupe Lewna. Le 17 avril c'est Hind Boukella qui viendra égayer la soirée avec sa voie suave. Le lendemain place à Jack, Aito, Ellisah et Karim (fusion blues soul et jazz). Au menu du 19 avril Nadjib Gamoura bass night. Le 20 avril sera consacré au karaoké et au stand up. Amine Chibane se produira le 21 avril tandis que le groupe Garage Band le 22. Le lendemain, soit le 23 ce sera autour de Hacene Zemrani electronic trio de mettre de l'ambiance avant l'arrivé: le 24 avril, du groupe Tikoubaouine qui invitera le public à une vraie quaâda gnawie et targuie rock. Place le lendemain au cinema, avec une série de projections de films. Le 26 avril le public a rendez-vous avec la formation Nazim Bakouri quartet qui promet bien des surprises. Le 27 avril, place encore à la musique avec le groupe Mauriska, emmené par Nabil Kara et Amine Merahba. Le 28 le public est invité à venir assister au groupe BB blues, le 29 avril à venir écouter la belle Amel Zen avant de finir le Ramadhan en beauté avec le concept Between Us, pour une soirée de danse électronique des plus survoltées! Notons enfin que le prix du ticket est de l'ordre de 1500DA. L'entrée pour les soirées karaoké et ciné est de 500 DA. Des boissons chaudes et froides ainsi que des gourmandises sucrées et salées ainsi que des jeux de société seront aussi disponibles sur place. De quoi raviver les soirées ramadhanesques d'antan avec un goût autrement plus moderne et convivial!