Le programme, concocté à l'occasion de cette manifestation culturelle devant durer une semaine, comprend l'organisation d'une exposition de livres de littéraire, notamment avec la participation de plusieurs maisons d'édition, a souligné Abderazzak Boukeba, président de l'association culturelle Fassila, organisatrice de la manifestation.

Une vente-dédicace d'écrivains et de romanciers comme Djamel Foughali, Mohamed Boutaghane, Smail Yebrir, et Brahim Tazghart qui présentera son livre en tamazight sur la vie du prophète Mohammed (Qsssl) est également au programme, selon M. Boukeba.

Une exposition de dessins, de photographies et autres ateliers d'art plastique et de musique seront également organisés, à l'occasion, a souligné la même source, faisant état du lancement d'un bibliobus au niveau de la gare routière du chef-lieu de wilaya, en plus de l'ouverture d'une bibliothèque au sein du service d'oncologie de l'hôpital Lakhdar-Bouzidi qui portera le nom du premier médecin de la wilaya de Bordj Bou Arréridj,le. docteur Aïssa Bensalem.

Le programme comprend, égalemen,t la présentation de courts-métrages comme le film Massouri de Ahmed Tounsi qui a décroché le prix d'El Djazira El Wathaikia de l'année en cours, en plus de pièces théâtrales, de la poésie et une plantation d'arbustes à la mémoire d'intellectuels et d'artistes décédés.

Les lauréats de différentes manifestations culturelles comme le lauréat du prix Hocine El Ourtilani de la littérature de voyage, Abdelghani Daoud et les trois lauréats du prix Amar Belahcène de la créativité Chahrazed Dous, Tahar Boughedir et Youcef Izrarène seront honorés à cette occasion.

La même source a indiqué que toutes ces activités, organisées en collaboration avec le secteur de la culture de Bordj Bou Arréridj, auront lieu à la bibliothèque principale de lecture publique sur la route d'El Anasser.