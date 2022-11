Le directeur du Centre national du livre (CNL), Djamel Yahiaoui a fait part, lors des ateliers de la Conférence des éditeurs arabes à Sharjah (Émirats arabes unis) sur «Le livre et l'espace numérique», des craintes des éditeurs quant à une disparition future des Foires du livre suite à la révolution numérique, affirmant sur la base des statistiques que le livre numérique ne pourra pas se substituer au livre en papier. Dans son intervention intitulée «Le livre dans l'espace numérique... va-t-il mettre fin aux foires du livre?» présentée à la salle de Conférence de l'Union des éditeurs arabes en marge de la Foire internationale du livre de Sharjah, M. Yahiaoui s'est interrogé sur les révolutions numériques et technologiques survenues à travers le monde, censées mettre un terme aux foires du livre, en raison de l'essor de la digitalisation et de l'industrie du livre numérique. L'intervention du directeur du CNL a porté essentiellement sur les inquiétudes exprimées, depuis longtemps, par les éditeurs, notamment durant la période post-pandémie ainsi que sur des données qui affirment que les foires du livre existeront toujours et s'adapteront aux révolutions numériques. «Le monde connaît des révolutions numériques sans précédent à l'ère de la mondialisation, a-t-il souligné, ajoutant qu'étant donné que le lectorat dans un pays est un indicateur de modernité, il était impératif de s'orienter vers la numérisation dans les domaines de l'édition et de la distribution». M. Yahiaoui a également passé en revue la réalité de la numérisation dans le domaine du livre et l'intérêt qu'il a suscité lors de la pandémie de Covid-19, marquée par le recours aux visioconférences, aux manifestations virtuelles et autres services numériques pour endiguer la propagation de la pandémie, soulignant que «plusieurs foires et salons virtuels du livre ont été organisés à l'échelle internationale entre 2020 et 2021». Malgré le développement technologique rapide et la digitalisation galopante, le livre en papier résiste toujours et il reste présent en force dans le monde arabe et les pays occidentaux, en témoignent les statistiques et les données recueillies. Au terme de son intervention, M. Yahiaoui a affirmé que «la révolution numérique caractérisant le monde d'aujourd'hui ainsi que les solutions intelligentes pourront être exploitées en tant que leviers complémentaires au monde du livre en particulier et de la culture en général, afin de contribuer au développement de l'impression. De ce fait, la technologie n'a jamais été et ne sera jamais une menace pour le livre et la culture», a-t-il estimé.