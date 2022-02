Le poème «Abehri» fait partie d'une cassette-audio intitulée «À mmi» (Mon fils) éditée en 1983. Les thématiques abordées dans cette cassette sont liées à la vie et au «fonctionnement» social de notre société. Le poème «À mmi» dénonce le machiavélisme et l'hypocrisie du pouvoir, ‘'Tayri'' jette un regard rétrospectif sur les années d'or du poète et ‘Abehri'' que l'on essaie de comprendre à travers un angle de vue qui s'y prête.

Littéralement, Abehri veut dire une brise, un air, un vent doux. Le contexte durant lequel le texte a été écrit et publié, en 1983, nous amène à convoquer la situation politique et sociale du pays qui faisait face à des évènements étouffés durant le règne de Boumediene, mais qui refont surface en ce début des années 1980. En effet, le courant islamiste revient ouvertement sur la scène publique. Les partisans de ce courant commencent à se pavaner de manière arrogante. N'est-ce pas en cette période qu'ils ont assassiné Kamal Amzal (2 novembre 1982)?. C'est en cette période, qu'ils ont squatté les caves d'immeubles, les rez-de-chaussée des bâtiments des cités universitaires, organisé, souvent de façon musclée, des salons de livres subversifs, au grand dam des services de l'Etat.

Abehri est justement ce courant qui gangrène la société, en conditionnant les comportements, en prenant en otage l'institution scolaire et en condamnant toute autre réflexion éprise de raison et d'objectivité.

Lorsque la Raison a déserté les esprits, les citoyens cherchent un refuge et un soutien moral. Dans ces situations qui pourraient être détricotées par eux-mêmes, ils épousent, par peur et par carence d'instruction, l'idéologie qui leur a été proposée et la défendent comme étant la vraie et la révélée. Le poète dénonce cette situation où les mis en cause doivent se décider, réfléchir, mais ils font cependant appel à un maitre à penser et à ceux qui les ont conditionnés ou qui pensent à leur place, d'où le désarroi et la déception.

Les quêtes auxquelles ils sont exposés sont empreintes de fatalisme et la recherche du ‘'Messie''. Les réponses reçues vont justement à l'encontre du conditionnement sociétal et tentent de choquer les personnes pour les appeler à compter sur elles-mêmes et non sur ceux qui les enveloppent et qui les drapent dans des discours irraisonnables. Ce texte me rappelle quelque peu le roman de Khalil Gibran, intitulé ‘'Le Prophète'' où tout commence sur le quai d'unport lorsque le Prophète décide de partir, de quitter cette ville où il a passé douze années. Durant cette attente, la foule le questionne sur des sujets de société. Le Prophète répond par des phrases concises, des mots pesés, pleins de sagesse et de philosophie. Dans ce poème Abehri, Lounis fait une quête de la Raison tout comme dans «Le Prophète» de Khalil Gibran qui assène à ses interlocuteurs: «Votre raison et votre passion sont gouvernail et voiles pour votre âme navigante. Si les voiles et le gouvernail se brisent, vous n'aurez d'autres choix que de vous laisser balloter et flotter à la dérive.». Parce qu'ils sont désemparés, au moment où le Maitre à penser les quitte, il répond: «Vous priez dans votre détresse et à l'heure de votre besoin. Puissiez-vous aussi prier dans la plénitude de votre joie et aux jours de l'abondance...» et aussi: «Celui qui revêt sa moralité seulement comme habit de fête ferait mieux de rester nu.». C'est ce style que le poète a adopté pour répondre à ces citoyens, qui ne croient qu'en Lui pour les inciter à réfléchir d'eux-mêmes car leur déception est totale au moment où il les quitte. Ce courant se montre dévastateur et au final stérile car plus de raison aurait suffi pour se départir de cette situation de dépendance dont ils sont victimes. Laissons le poète dire les choses et écoutons le dialogue plein de sagesse et de philosophie dans lequel il leur dit que le compter sur soi est plus important que l'addiction qui consiste à sous-traiter le cerveau pour calquer ce que font les autres qui, peut-être, n'ont rien de plus qu'eux:



Les citoyens

Ô!¨Courant révélé

Dis-nous qui es-tu?

Le Courant

Comment est-ce que vous ne me connaissez pas

Vous tous croyez en moi

Et je ne suis que votre création

Vous m'avez inventé

Lorsque vous étiez embarrassés

Perdus quand vous l'êtes

À moi vous vous adressez

Moi-même n'y peut rien

Autant que moi vous êtes instruits

Incapable de faire, je le suis

Qu'il soit facile ou difficile

Les citoyens

Ô! Courant révélé

En toi, nous croyons

Le Courant

Si vous croyez en moi

C'est qu'une fêlure

Est encastrée dans votre cerveau

Quiconque croit en moi

Ne se fait que du tort

Le mal vient de vous

Et ses racines vous les irriguez

De tout ce qui vous affecte

Vous en êtes responsables

Le mal se retourne contre vous

Et reprend sa place

Les citoyens

Ô! Courant révélé

Où est la Lumière?

Le Courant

ÀA son illumination vous êtes endormis

Et durant les ténèbres vous vous réveillez

La Raison vous l'avez travestie

Devant les rayons de lumière

Vous cherchez les ténèbres

Devant le noir de la nuit

Vous recherchez la lumière

Ce que vous voulez

Vous ne l'avez pas encore cerné

Même s'il est en face de vous

Vous en êtes aveuglés

Les citoyens

Ô! Courant révélé

Tu es notre protecteur

Le Courant

Celui qui croit à ça

Déçu il sera

De ce qui lui arrivera

Celui qui croit à ma protection

N'est qu'un malheureux inconscient

À chaque fois qu'il croit lutter pour son bien

Il rate ses objectifs

Quiconque croit en ma protection

Est comme qui construit sans fondation

Son oeuvre s'écroule sur lui

Et anéantit toute sa suite

Les citoyens

Ô! Courant révélé

Vous avez brouillé les voies

Le Courant

Quiconque a rêvé avoir atteint son objectif

Déçu il est, à son réveil

M'impute la responsabilité.



(*) Traduction du poème Abehri en français par l'auteur de cette note