Derrière la facette bling bling qui se dégage du Sila, il y a une réalité amère: les difficultés à écouler pour beaucoup d'éditeurs ses livres. Une marchandise oui oui! Car disons-le, le livre relève aussi du marché et cela répond également à des normes commerciales auxquelles il doit obéir et respecter. Mais quand cela déraille dans la chaîne du livre, l'éditeur en pâtit en premier! Certes, certains éditeurs arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais beaucoup en vrai, arrivent à peine à s'en sortir et entrer dans leurs frais. Samira Bendris, directrice de la maison EL Ibriz, lasse, tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Bien que satisfaite sur le plan personnel car elle n'a rien à se reprocher quant à son travail qu'elle mène avec acharnement depuis des années en vue de satisfaire ses auteurs et être au plus près de son public, aujourdhui elle est sur le point de jeter le tablier car dit- elle «la profession s'est bidonvilisée comme la cité se bidonvilise». Samira Bendris en a gros sur le coeur. Elle nous confie ses déboires dans cette machine broyeuse qu'est la nébuleuse chaîne du livre. Echec et mat, rien ne va plus! Samira Bendirs n'a pu publier cette année que deux nouveautés. Un catalogue bien maigre, en effet, comparé aux autres années. «Par le pouvoir des maux» est d'abord un recueil de nouvelles personnelles où elle exorcise sa peine en tentant de faire le deuil suite à son chagrin provoqué par le décès de sa mère. Dans un désir de transmission, l'auteur décide de partager cet ouvrage à ses lecteurs via des textes qui évoquent, notamment la décennie noire ou la période coloniale, en plus d'un hommage à sa mère. Le second livre publié, - bien que son catalogue comprenne aussi énormément de livres dont certains primés à l'étranger-est celui de Yamina Miri- Ait Abdelmalek. Symbolisant pour elle «la reprise de la vie normale», le retour du Sila évoque pour notre éditrice bien d'autres problèmes éditoriaux, liés à la structuration désorganisée de la profession. «Personnellement j'ai repris contact avec les auteurs et lecteurs avec grand plaisir, cela n'empêche pas que beaucoup de problèmes ne sont pas résolus. Certes, la période liée à la pandémie a compliqué encore plus les choses, mais les problèmes que nous rencontrons autour de l'édition nous les vivons depuis des années. Que tout retombe sur la pandémie, je ne suis pas d'accord. Il y a des problèmes qui perdurent depuis très longtemps» affirme- t-elle. Et de relever: «Il y a beaucoup d'intrus dans la profession et qui ne la représentent pas forcément bien.

La profession n'a plus la noblesse d'avant.»; Et d'avouer avec dépit: «J'ai publié deux livres dont un pour me faire plaisir d'abord à moi-même. Je n'ai pas été capable de faire plus que ça.

Le plus dramatique dans l'histoire est qu'on en arrive à ce que l'auteur participe dans le payement de l'imprimeur. Je n'arrive même plus à payer mes imprimeurs parce qu'il n'y a pas de rentabilité et je ne veux pas m'endetter. Apres, il y a bien sûr cette manière de faire qu'est le compte d'auteur, mais ce n'est pas le cas ici. Réfutant le terme «se plaindre», Samira Bendris estime qu'elle fait le constat de sa situation en toute franchise.

«Je tire la sonnette d'alarme pour dire, voila ce qui ne va

pas, pour essayer d'arranger les choses. Les maillons de la chaîne du livre sont faibles. Je résiste, en effet, chaque année et je reste car c'est la passion du métier et du livre qui me fait revenir.» Et d'avouer: «Là, franchement je vais arrêter. Je remercie les auteurs pour leur confiance dont certains qui me sollicitent car ils savent que je fais ce métier avec le coeur, mais cette fois-c,i j'ai eu beaucoup de coups durs. C'est devenu rabaissant de faire de l'édition aujourdhui. Ce n'est pas normal de me retrouver à quémander des droits qui, normalement, me reviennent de droit, vous avez derriere des libraires, des distributeurs qui ne font pas leur travail.

Le réseau est défaillant. Quand il n' y a pas de régularité dans la situation de vente, il n' y a pas de retour.On est obligé parfois de courir nous-mêmes dans l'interieur du pays pour déposer les livres. On fait à la fois l'éditeur,le distributeur et le libraire, mais ça commence à devenir trop faitgant». Samira Bendris dénonce aussi l'opacité qui entoure certaines décisions ministérielles comme les aides qui sont octroyées à certains et pas à d'autres sans aucun critère sérieux. Et de souligner:

«A l'occasion du 60 eme anniversaire de l'indépendance, le ministère de la Culture ainsi que celui des Moujahidine ont fait des commandes de livres d'histoire. Nous en avons. Pourquoi on n'a pas été sollicités? Faut-il être dans un cercle fermé pour obtenir l'information et être aidé?» Et d'indiquer: «la satisfaction personnelle je l'ai. Je cautionne mon travail réalisé pendant ces dix années et mes auteurs sont contents aussi. Mon parcours date d'une vingtaine d'année ou plus dans l'édition. L'expérience je l'ai. Je suis professionnelle.

Les auteurs veulent renouveler l'expérience, mais c'est moi qui ne veux plus la renouveler parce que je n'ai plus les moyens de le faire. Aujourd'hui, on arrive à tirer à peine cent à deux cent exemplaires avec le numérique qui est plus cher..» Désespérée, Samira Bendris se dit «fatiguée car il n' y a pas d'encouragement ni reconnaissance réelle de la production qui existe.

La rentabiliser?On n y est pas et quand on commence à mettre de sa poche un argent qui ne rentre même pas, moralement c'est fatigant. C'est encore plus triste car j'ai des auteurs qui me sollicitent encore. Ce n'est pas avec gaieté de coeur que j'ai décidé d'arrêter. Je suis forcée.la question est: ‘'Que vais-je faire maintenant de cette production qui va rester après moi?''»