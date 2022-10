La poétesse et académicienne algérienne Rachida Mohammedi a présenté cette semaine son nouvel ouvrage «Iklil Khemsini» sorti chez la maison d'édition Baha-Eddine en marge du Salon du livre ouvert sur la place du Cours de la Révolution d'Annaba. Devant un parterre d'universitaires, d'étudiants et d'intellectuels, la poétesse et universitaire spécialisée en linguistique qui écrit et compose des poèmes dans les trois langues arabe, anglais et espagnol a présenté son nouvel ouvrage, un recueil de citations qui débute par «Dites à l'amour, merci». L'ouvrage en 222 pages comprend 120 citations divisées en deux parties: la première se décline sous un aspect mystique soufi et la seconde est dédiée à l'amour. L'écrivaine a passé à l'occasion son expérience culturelle et académique aux Etats-Unis d'Amérique où elle s'est spécialisée en linguistique ainsi que son passage dans d'autres pays. Outre la vente-dédicace de son livre «Iklil Khemsini», la poétesse a animé une rencontre littéraire au Salon du livre durant laquelle elle a répondu aux questions de l'assistance relatives à l'écriture, la traduction et à la critique littéraire laquelle exige, a-t-elle noté, une grande maîtrise des langues. Elle a exhorté les étudiants à lire constamment pour porter leurs écritures à des niveaux d'excellence. Résidant actuellement en Espagne, l'artiste Rachida Mohammedi se rendra également vers d'autres wilayas dans le cadre d'une tournée littéraire de présentation de son livre «Iklil Khemsini». Le Salon du livre d'Annaba qui se poursuivra pendant 15 jours est organisé par la direction de la culture et des arts avec la participation de plus de 10 maisons d'édition qui présentent divers titres scientifiques, littéraires, historiques et pour enfants. Le salon se tient sur la place du Cours de la Révolution et se veut destiné aux lecteurs de tous les niveaux d'instruction.