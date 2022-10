La poésie continue de représenter la passion préférée de l'auteur Malek Souagui. Avec six livres édités, ce dernier résiste à tous les aléas sur lesquels bute cet art consistant à agencer avec passion et patience, les mots et d'orner les sentiments et les idées avec des expressions sortant de l'ordinaire. Malek Souagui vient, en effet, de publier un nouveau recueil de poésie intitulé:

«L'ancrage». Dans cet entretien, il nous parle de son amour profond pour la poésie, de ses livres, de son nouvel ouvrage, de ses poètes préférés ainsi que de ses projets.

L'Expression: Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?

Malek Souagui: Je suis né à Seddouk,dans la wilaya de Béjaïa. Actuellement, je suis bibliothécaire à l'université de Béjaïa, j'ai publié plusieurs livres dont «L'arbre de la vie», «Au détour des chemins», «Noblesse des sentiments», «Coutumes et traditions berbères» et enfin, ces derniers jours, je viens d'en éditer un nouveau, portant pour titre: «L'ancrage».

Parlez-nous de ce nouveau livre...

Mon nouveau livre parle de l'ancrage, s'ancrer c'est vivre en pleine conscience le moment présent et augmenter son potentiel créatif, dans l'acceptation totale de l'être que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités.

Pourquoi un tel titre?

Le choix de ce titre peut particulièrement bien illustrer cet ancrage entre les deux facettes d'un homme car, beaucoup de poèmes peuvent être classés dans le spirituel tels que «la tête ailleurs», «vos rêves».... Il en va de même pour la vie réelle ou les poèmes «vivre les moments présents», se «tenir debout»..., pourront être classés dans cet aspect.

Que symbolise au juste le titre de votre recueil de poésie?

Le titre symbolise cette image de l'arbre qui plonge ses racines solides, grosses, profondément dans la terre pour y capter toutes les énergies nécessaires, afin de se tenir debout, être fort, et élever ses branche très haut dans le ciel.

Comment est née votre vocation pour la poésie?

C'est principalement au travers de ce que l'on appelle la poésie que le poète traduira ses émotions et ses sentiments car, son amour peut s'exprimer pour une femme, un paysage, une ville, ou encore un pays.

Pourquoi avoir choisi la langue française?

Ecrire avec une autre langue nous permet de nous exprimer sur ce potentiel de générosité, de tolérance, d'ouverture et de participer au mouvement universel pour un échange entre les civilisations. Ce qui m'amène à dire que l'âme est toujours inspirée de ma langue maternelle et écrire avec une autre langue universelle, reste l'unicité du langage humain.

Quels sont les poètes qui vous ont marqué à vos débuts en écriture et actuellement?

Les débuts d'un poète passent généralement par les différentes interactions avec les anciens poètes. À ce titre, je me suis inspiré de la poésie moderne française, concernant les poètes kabyles j'ai de la chance d'avoir l'embarras du choix.

On déplore très souvent le fait que la poésie soit le parent pauvre de la littérature, êtes-vous d'accord avec ce constat?

Ce que vous dites est vrai, les poètes ne manquent pas d'inspiration ou de désir d'écrire, mais il est devenu quasiment impossible de publier ses textes, les éditeurs n'investissent pas dans les poètes. C'est pour cela,que la réalité montre que l'interactivité entre les éditeurs et les auteurs est vraiment faible. Mais le poète sait apercevoir de l'espoir là où d'autres n'entrevoient que le pessimisme, et il met son talent au service de la littérature, il devient le langage de toute émotion

.

Pouvez-vous nous dire que représente l'écriture pour vous? Est-ce une thérapie, un plaisir, etc.?

Pour moi, l'écriture est plus qu'une thérapie, elle permet de poser des mots sur des idées, sur des émotions, elle permet aussi de faire part de ce que l'on ressent, de rompre sa solitude et tout simplement de faire sortir ce que l'on ne parvient pas à dire.

Peut-on être seulement poète sans devenir romancier selon vous?

On ne devient poète ou romancier, que lorsqu'on prend en compte l'écriture pour créer des sensations et des rythmes nouveaux et ainsi, faire voyager les autres à travers les écrits. Cela veut dire qu'un poète peut devenir romancier, il ne doit point y avoir de différences essentielles entre le roman et le recueil de poésie.

Avez-vous d'autres projets dans le même domaine?

Effectivement, je suis en train de finaliser un sixième ouvrage; sa publication, je la projette dans un avenir proche.