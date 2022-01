Une pièce théâtrale qui traite de l'immigration clandestine des harraga qui croient à l'eldorado européen, américain et autres. Une traversée du désert, une traversée de tous les obstacles pour une destination de l'espoir d'où le titre de la pièce.

Une pièce qui traite et s'attaque au drame humain de l'exil et l'exode clandestin. L'hadj Malicl Niang, son producteur, n'y est pas allé par quatre chemins pour retracer le parcours de certains candidats et montrer leurs parcours déchirants et tous les sacrifices consentis pour passer de l'autre côté de la rive nord, synonyme d'espoir et de vie meilleure. Une manière de provoquer son destin. Affronter tous les obstacles, céder au chantage des passeurs et autres trafiquants pour pouvoir atteindre «l'espoir». La pièce a été prenante de bout en bout. Elle a accroché le public akboucien qui s'est reconnu dans la thématique traitée étant donné que leur situation est presque identique.

La Maison de jeunes d'Akbou à abrité, durant deux jours de suite, les conteurs du festival. Avec la collaboration de l'APC d'Akbou, ce sont les écoliers de la 5ème année primaire des 23 écoles primaires qui ont été convié à cette distraction enfantine.

Le conteur Mahi Seddik a choisi d'adapter à l'arabe populaire le célèbre conte intitulé «Le Pêcheur et le Petit Poisson» de son auteur russe, non moins célèbre, Alexandre Pouchkine, et écrit en1833. Les Moonia Ait Medour, Bouamar et Bakli le conteur d'Akbou, ont, chacun de son côté, fait voyager les bambins.

L'autre volet relatif à la formation était aussi au programme pour sa troisième journée.

En effet, la critique théâtrale étant un des éléments de la formation en master class, la pièce sénégalaise a été au centre d'un débat entre les futurs comédiens et la troupe, en l'occurrence le metteur en scène, El-Hadj Malicl Niang et les trois comédiens, Ibrahima Ndiaye, Khadimou Rassoul Ndiongue et Ibrahima Sarr.

Les jeunes étudiants ont ainsi échangé avec ces derniers sur certains aspects inhérents à la mise en scène, à l'expression corporelle et au texte théâtral, l'un d'eux estimant que, par moments, «la structure dramatique de la pièce apparaît comme étant brisée et l'action interrompue».