La pièce intitulée «Rosa Hanini» montée par le théâtre régional «Kateb Yacine» de Tizi Ouzou, a décroché le Prix de la meilleure représentation de la 12ème édition du Festival national du théâtre d'expression amazighe, clôturée dans la soirée de mercredi à jeudi sur la scène de la Maison de la culture «Mohamed El Aïd Al Khalifa» de Batna.

La pièce dont la mise en scène «a été conduite avec une grande maîtrise» selon l'avis du jury, narre l'histoire de l'héroïne Rosa, confrontée à l'injustice et l'exploitation d'une famille fortunée, révélée par un enquêteur anonyme au cours d'un dîner qui se déroule dans une atmosphère dramatique qui culmine par une tentative de suicide du personnage de Rosa, harcelée de touts parts.

Les comédiens Abdenour Yessaâd, l'enquêteur dans la pièce «Rosa Hanini» et Okba Ferhat pour son rôle dans la pièce «Incendie chez les pompiers» de la coopérative culturelle «El Lamssa» (La touche) de Batna, se sont partagés le Prix de la meilleure interprétation.

La dernière pièce citée s'est vue également attribuer le Prix de la meilleure scénographie signée Kheirredine Djebara, et le Prix du meilleur texte écrit par Abdelkader Taâchit.

La coopérative culturelle «Ifrene Taguerboust» de Bouira a récolté trois prix du festival pour sa pièce «Tin Aken» (C'est ainsi), pour le meilleur rôle féminin interprété par Nacera Benyoucef, le Prix de la meilleure musique composée par Ferhat Kaci, ainsi que le Prix du jury attribué à Makhlouf Aoudia qui hante encore les planches du haut de ses 60 ans.

Le Prix de la meilleure mise scène a été attribué à Sadek Yousfi pour la pièce «Isderfef» (Les chaises), de la coopérative culturelle «Machaho Iferhounen» de Tizi Ouzou.

La présidente du jury Aïda Kechoud a estimé que «Les pièces présentées cette année se distinguent dans leur majorité par un haut niveau, ce qui a rendu difficile le choix des plus méritantes», ajoutant que «les jeunes vocations révélées méritent d'être encouragées pour se parfaire».

Les recommandations retenues pour l'édition 2022 du festival mettent l'accent sur «la nécessité d'accompagner les coopératives et les associations et promouvoir les sessions de formation dans le domaine du 4ème art, en assurant la pérennité du festival par les théâtres régionaux tenus de produire des pièces d'expression amazighe qui devront être présentées à cette manifestation dont la vocation est de demeurer un forum pour les créateurs de toutes régions du pays», a insisté le commissaire du festival, M. Salim Souhali».

Le festival qui a été ouvert le 4 novembre courant, a vu également la présentation des chansons chaouïes exécutées par la troupe

«Newsik» et rehaussées par la présence d'un nombreux public, des cadres du secteur de la culture et du théâtre régional de Batna.

La 12ème édition du Festival national du théâtre d'expression amazighe a rassemblé huit troupes venant des wilayas de Batna, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Djanet et Touggourt.

Cette rencontre a donné lieu également à une journée d'étude organisée à la faculté des lettres et des arts de l'université Batna 1 sur le thème de «La littérature et les arts amazighs», ainsi qu'un Salon du livre amazigh animé par des éditeurs spécialisés.