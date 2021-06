La pièce théâtrale «Khatini» sera à l'affiche du théâtre de Mostaganem, ces 8 et 9 juin. Produite par le Théâtre national de Mostaganem, «Khatini «est écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak.

La pièce théâtrale a déjà enregistré un succès mérité à Alger ainsi que dans d'autres villes du pays.

Par moments dans le salon d'une maison, par d'autres dans un bureau présidentiel ou un hammam, «Khatini» conte une histoire populaire, qui saura parler à tous. Ainsi et selon le synopsis de la pièce, «Khatini» évoque «un pays de vieux, géré par les vieux où un jeune homme portant le prénom de «Khatini» (interprété par Fethi Draoui) décide de partir.

Le chef de l'Etat, un homme malade (Aïssa Chouat), envoie, dès lors, son conseiller Benhamlaoui (Fouad Bendoubaba) chez la famille du protagoniste, pour le dissuader de partir.

Si les faits peuvent faire penser très fortement à ce qu'a vécu l'Algérie, Ahmed Rezzak s'en défend. Il entend plutôt évoquer un «Hirak mondial» et un ras-le-bol des jeunes du monde entier.

Pour assister aux représentations, prévues toutes deux à 18h, il vous suffit de réserver vos billets au Théâtre à partir de 11h.

Le prix du billet est fixé à 300 DA.