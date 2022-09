La pièce théâtrale « Hna ou Lhh » (ici et là-bas), produite par l’association des Arts dramatiques Mahfoud Touahri de Miliana (wilaya d’Aïn Defla) participera à la 53e édition du Festival national de théâtre amateur de Mostaganem, a fait savoir samedi, cette association. Il s’agit d’une adaptation de la pièce théâtrale « la maison frontière » de l’écrivain et dramaturge polonais, Slawomir Mrozek, sous le titre « Hna ou lhih », qui sera en compétition au festival de Mostaganem qui sera organisé du 26 au 30 septembre en cours, a indiqué à l’APS, le président de l’association, Redha Takherist. Pour sa part, Chafik Tichoudad, l’auteur de la version adaptée de la pièce théâtrale, souligne que ce produit traite de la question des frontières. « C’est l’histoire d’une famille qui habite une maison et qui se trouve du jour au lendemain au cœur d’une crise. Les frontières du pays se redessinent et le tracé traverse la maison et la scinde en deux » a-t-il dit. « Les membres de la famille sont contraints de présenter leurs passeports pour passer d’une partie à l’autre de leur maison. Divisée, matée et réprimée, la famille finit pas se révolter », explique M. Tichoudad, ajoutant avoir laissé la fin ouverte pour permettre au public de l’interpréter à sa façon. Ainsi, la troupe de l’association Mahfoud Touahri, la seule à représenter la wilaya d’Aïn Defla au festival de théâtre amateur de Mostaganem, compte déjà à son actif plusieurs participations en Algérie et à l’étranger, notamment en Tunisie, Egypte et au Venezuela. La troupe théâtrale a détenu, à quatre reprises, le Prix du meilleur spectacle au Festival de Mostaganem, souligne le président de l’association.