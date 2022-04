Le public oranais a été séduit, samedi, par la prestation du duo Boubarka Samir et Halam Yousra, qui ont campé les personnages de la pièce «Achk Ezzaouali» (L'amour d'un pauvre), produite par la coopérative «El Bahia» pour le théâtre et les arts d'Oran. Cette pièce, présentée au théâtre régional Abdelkader-Alloula, raconte l'histoire d'un jeune homme timide et de conditions sociales difficiles, qui n'arrive pas à déclarer sa flamme à sa dulcinée, pour se rendre compte finalement que celle-ci partage les mêmes préoccupations que lui. Cette oeuvre, produite cette année par la coopérative présidée par Saïd Bouabdallah, est l'oeuvre d'Ali Nasser et mise en scène par Medjahri Habib. Les deux comédiens ont occupé la scène vide de tout décor à l'exception d'un siège, autour duquel se déroule l'histoire, avec une touche fortement comique. Cette pièce a été présentée pour la première fois à Oran, après une générale organisée, en mars dernier, au théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, selon le responsable de la coopérative «El Bahia».

L'oeuvre fait partie de trois projets que l'association a programmés pour cette année. La générale de la seconde pièce «Sahbi Kima Khouya» (mon ami, mon frère), écrite par le défunt journaliste Meflah Larbi, aura lieu après l'Aïd El Fitr alors que la troisième pièce «Magana Sakita» de Farès Ahmed est prévue pour la fin de l'année en cours.