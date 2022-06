Djmawi Africa a été victime d’un piratage de sa page facebook officielle https://www.facebook.com/Djmawi.Officiel qui rassemble plus de 140 000 abonnés. L’administration du groupe ainsi que leur CM sont en contact permanant avec les techniciens de Facebook afin de régler cette situation, le groupe informe ses fans, partenaires, journalistes et l’ensemble de ses abonnés que le contenu diffusé depuis le 18 mai 2022 sur cette page n’est pas le leur. Afin de rester en contact et connaître l’activité du groupe ( prochains concerts… ect) ce dernier invite l’ensemble des ses abonnés à le suivre sur Instagram https://www.instagram.com/djmawiafrica/. Une nouvelle page facebook provisoire a été également créée, à savoir .