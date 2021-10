Un Colloque national sur l'exploitation des linguistiques informatiques dans la réalisation des glossaires électroniques s'est ouvert, hier à Alger, avec la participation de chercheurs de différentes universités et centres de recherche. Cette rencontre a vu la participation de 65 chercheurs qui ont présenté une trentaine d'interventions sur plusieurs thèmes, à l'instar des méthodes de réalisation des glossaires électroniques, des modèles et expériences pionnières aux plans arabe et international, des dictionnaires électroniques, outre l'exploitation des programmes informatiques dans le développement des glossaires électroniques. Le président du Haut Conseil de la langue arabe (Hcla), Salah Belaïd, a indiqué que ce colloque s'inscrit dans le sillage de la numérisation, adoptée par le conseil, dans le développement technique du système de la calligraphie arabe et de l'adaptation aux évolutions des langues à travers le monde au niveau de l'intelligence industrielle. «Le nouvel enjeu est de trouver le moyen de réaliser les dictionnaires de la langue arabe sous forme de supports électroniques qui traduisent vers d'autres langues, tout en respectant le contexte et les règles grammaticales», a-t-il précisé. L'exploitation des évolutions technologiques doit se baser sur les dictionnaires électroniques des langues à grand usage à travers le monde, particulièrement la langue anglaise, a ajouté le président du Hcla.