Pour la deuxième édition du «Alger Fashion Show», la boite Red One Agency a concocté neuf défilés de mode alliant le traditionnel, le traditionnel modernisé au prêt- à- porter, en plus d'une touche de fantaisie avant-gardiste. L'intro se fera par une gymnaste en clin d'oeil, sans doute, aux Jeux méditerranéens d'Oran qui se sont ouverts samedi soir. Le premier défilé signé par la maison de couture Elégance est l'oeuvre de madame Belghit Yamina de Mostaganem. Le traditionnel dans toute sa splendeur est mis en valeur à travers des tenues toute brodées en fil d'or, entre blousa, caftan en velours et autres robes d'inspiration carthaginoises, rehaussés de coiffe, ou quand l'andalou cohabite avec le style maghrébin tout en finesse. Le second défilé est signé pour sa part, Schéhérazade broderie et couture. On y découvre des tenues plutôt estivales, mais pas que. Des sortes de karakou avec bretelles et des serouels avec traîne et des fergani modernisés au dos nu. Des robes et des découpes, toutefois, pas toujours bien ajustées sur les mannequins.

Le traditionnel dans tous ses états

Certains modèles sauvent la mise tel ce costume vert et sa veste ceinturée à la taille, orné d'or..Une couturière somme toute qui se cherche encore. Fouzia Haute couture nous a présenté quant à elle des caftans de différentes couleurs et tissus, ainsi que d'autres modèles tels cette robe fushia brodé ou encore ce karakou avec sa jupe cette fois bien ajustée au niveau du corps...

Le karakou sera en tout cas la pièce maîtresse de cette soirée puisqu'il sera décliné sous différents coloris et inspirations. Wissem Abdelhak, quant à elle, nous présentera des tenues qui évoquent un peu l'Orient avec principalement des aâbaya qu'elle déclinera sur des vêtements modernes en mode estival. Intitulé «El Farida» l'unique, «cette collection est un hommage à ma mère» fera remarquer la couturière. Pour sa part, Sonia Abbasi nous présentera de nombreuses confections avec une prédilection pour le karakou. Amina Création nous fera immerger dans un monde onirique aux senteurs du «aâmbar». Elle nous présentera une série de modèles raffinés. Du traditionnel modernisé, décliné sous différentes façons dans des couleurs bien bigarrées (rose, jaune, vert etc.). Amina Fedali, un peu émue, dira qu'il était difficile pour elle d'allier son rôle de mère et de styliste. Elle se félicitera d'être venue au bout de son challenge. Elle mérite ainsi encore plus de succès. Miryam qui nous vient de Lille a présenté, quant à elle, une collection vintage sous le thème des années 1950. Il s'agira principalement des robes noires en satin déclinées en différentes coupes accessoirisées avec des gants et autres petits chapeaux. Un défilé de mode baptisé «Les années folles», le premier en Algérie de cette jeune femme qui devrait oser davantage, si elle veut verser dans ce genre de style. Amel Laraïb, quant à elle, nous a proposé différents modèles dont certains bien épurés et classes. Bien que le traditionnel était omniprésent, la couturière a réussi à lui insuffler un certain air de modernité tout en légèreté et grâce et ce par le truchement de coupes bien originales comme cette robe bien travaillée dans le dos entre matière plissée et dos nu.

Originalité et audace

La cerise sur le gâteau aura été l'arrivée de la robe blanche dans un satin blanc immaculé. Une robe simple tout en élégance. Enfin, le clou de la soirée a été donné par Melissa Machou qui égayera l'atmosphère par ses propositions esthétiques bien décalées. On notera ses tenues entre frou frou et plumes ou encore cette explosion de voile que l'on remarquera sur cette robe de couleur fushia qui n'a rien à envier aux défilés de la fashion week à Paris, avec tout de même, un petit air de déjà-vu. Mais une touche toutefois de qualité, faite d'audace et de légèreté qui a mérité ses applaudissements. À noter la présence à cette soirée de Miss Berbère du monde, de la chanteuse talentueuse Yousra Bouda ainsi que la comédienne Fizia Touggourti qui a invité les nouvelles mariées à porter le traditionnel tant notre pays recèle en richesse vestimentaire de tout genres. Bref, que de belles expériences nous ont été données à voir et à apprécier durant cette soirée qui gagnerait à parfaire un peu. Mais force est tout de même à l'organisateur qui met en oeuvre chaque année cet événement dans un pays où la mode est un vrai monde à part dans la nébuleuse du milieu artistique en Algérie. Un univers qui se doit d'évoluer encore et encore à défaut de stagner et de régresser...et de tomber parfois entre les mains des conservateurs obscurantistes. Voila pourquoi il faut toujours applaudir ce genre d'événements et les encourager. On demande ainsi d'en voir encore plus. Un seul mot d'ordre, cependant, est demandé aux organisateurs des fashions week en Algérie: Surprenez- nous davantage!