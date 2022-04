Deux films portant sur la lutte et l’histoire du peuple sahraoui contre l’occupation marocaine, seront projetés à Londres, au Royaume-Uni, le 6 juin prochain, selon l’organisation caritative britannique Sandblast pour les arts et les droits de l’Homme. Les projections, intitulées « Sandtracks », un court métrage de 22 minutes réalisé par Carolina Graterol et « You can’t get there from here », un long métrage de 90 minutes des cinéastes Daniel Petkoff et Peter Shields, « sont deux films attachants et originaux autour de l’histoire invisible du peuple sahraoui », indique Sandblast arts. Les projections seront suivies d’une discussion et d’une séance de questions-réponses avec les cinéastes britanniques et des militants sahraouis locaux, animées par Paula Beegan Haddad. « Sandtracks » est un film qui porte un regard intime sur la mission de la fondatrice de Sandblast, Danielle Smith, et une attention particulière à la lutte du peuple sahraoui pour l’autodétermination, fait savoir l’organisation qui promeut les voix et visions des Sahraouis au Sahara occidental occupé. Quant au deuxième film, « You can’t get there from here », les deux cinéastes Petkoff et Shields y ont entrepris la traversée du désert pour livrer une cargaison de prothèses à l’unité des amputés de l’hôpital de Banjul en Gambie. En voyageant à travers le Sahara occidental, ils rencontrent des militants sahraouis vivant sous l’occupation marocaine. « Cette rencontre donne un aperçu effrayant sur les décennies de répression endurées par les Sahraouis, à la poursuite de leurs rêves d’indépendance », raconte-t-on de même source.