La «Longue liste» des auteurs retenus pour participer à la 8e édition du Prix littéraire Mohamed-Dib a été dévoilée par le Conseil du Prix littéraire, avec un total de 87 auteurs d'expressions, arabe, amazighe et française, a annoncé l'association «La grande Maison» sur sa page Facebook. Une trentaine de nouvelles publications en langue arabe ont été retenues par ce conseil dont Au commencement était le verbe de Amel Bouchereb, La mort du capitaine de Hamid Abdelkader, Mémoire sans couleur de Nadia Ben Rabie, Une heure après la patrie de Asmaa Belghachem, La lampe de la porte de l'Ouest de Djaili El Ayachi, ou encore Tout ce qui reste de Hakima Djomana Djeribie. Le comité a également retenu huit auteurs en langue amazighe dont Aoudia Zohra, Massika Touati, Abelkader Abdi, Mina Aggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou encore Cylia Moula.

Concernant les oeuvres en langue française plus de 40 romans et recueil de nouvelles publiées ont été retenus à l'instar de Zelda de Meriem Guemache, Le mauvais génie de Nadjib Stambouli, Sur le chemin des sables en feu de Brahim Sadok, Faim blanche de Amin Zaoui, Derrière les larmes de ma grand-mère de Ferroudja Ousmer, ou encore Le seuil du moment de Leila Hamoutene. La 7e édition de ce Prix avait distingué Abdelmounaïm Bensayeh en langue arabe, Mourad Zimu en langue amazighe et Mustapha Benfodil en langue française. Le Prix littéraire du nom du romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003) vise à encourager les écrivains algériens d'expressions arabe, amazighe et française. Depuis sa création en 2001, l'association culturel La grande maison oeuvre, avec le consentement de l'auteur de son vivant, à promouvoir l'oeuvre dibienne, à l'organisation d'ateliers d'écriture, de théâtre de cinéma et de dessin, à rendre accessible un fonds documentaire important et à assurer la relève avec la création du Prix littéraire Mohamed Dib.