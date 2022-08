Malgré un contexte jugé défavorable au livre à cause, notamment de la hausse vertigineuse du prix du papier, relevée ces derniers mois, ainsi qu'à cause du recul des ventes de livres, la librairie Cheikh multi-livres de Tizi Ouzou continue d'innover et de progresser contre vents et marées.

La librairie Cheikh multi-livres n'est pas seulement la plus ancienne dans toute la région, mais il s'agit aussi et surtout de celle qui ne cesse de maintenir le cap malgré tout. Située au coeur de la ville de Tizi Ouzou, cette librairie très spacieuse ne cesse de s'adapter à l'air du temps. En plus de son espace très vaste qui permet au lecteur de découvrir le maximum d'ouvrages dans toutes les spécialités et dans toutes les langues pratiquées en Algérie, la librairie Cheikh vient d'investir les nouvelles technologies de communication.

En effet, elle a lancé son propre site internet. Si dans le passé proche ou lointain, aller sur place et visiter la librairie s'imposait pour pouvoir savoir quels sont les titres disponibles ainsi que quelles sont les nouveautés fraichement éditées, actuellement, il en est autrement.

En effet, on peut être confortablement installé dans son fauteuil chez soi et pouvoir consulter tous les livres que la librairie Cheikh multi-livres propose à la vente. Le site internet de cette librairie est dynamique et bien tenu.

Un site internet bien rubriqué

Le visiteur est tenu informé de toute nouveauté mise sur les étals. Il suffit de cliquer sur simseem.com pour se retrouver, en un clin d'oeil, à l'intérieur de la plus grande librairie de toute la Kabylie et de l'Est d'Alger.

Le lecteur peut facilement se retrouver. Il ne risque pas de se perdre car le site dispose de rubriques très bien conçues facilitant ainsi la recherche à commencer par la rubrique des nouveautés où sont affichés les titres, le résumé, le prix ainsi que les couvertures des livres qui viennent de paraître ou ceux qui viennent d'être importés et mis à la disposition des librairies algériennes.

Les nouveautés, on les retrouve directement sur la page d'accueil. Puis, le lecteur peut naviguer à sa guise dans les différentes rubriques dont celles ayant trait à la littérature, le développement personnel, l'histoire, les essais, les documents et les témoignages, la littérature jeunesse, etc. Et la cerise sur le gâteau, une fois le ou les livres à acheter choisis, on peut avoir les ouvrages directement chez soi par envoi car la librairie assure désormais le service de vente avec livraison à domicile. Cette opération se fait avec un prix raisonnable et des délais de livraison rapides. C'est dire à quel point les choses ont évolué ici au moment où de nombreuses autres librairies ont mis la clé sous le paillasson.

Des lecteurs des quatre coins du pays ont acheté un ou des lots de livres en optant pour cette méthode et ils ont été extrêmement satisfaits de la qualité du service, a-t-on appris. Depuis sa création dans les années trente, la librairie Cheikh de Tizi Ouzou n'a jamais baissé rideau en dépit de toutes les crises qu'a connues le monde du livre et de l'édition. Mieux encore, elle n'a cessé de s'adapter aux époques et aux exigences des lecteurs.

Une librairie qui s'adapte

La librairie Cheikh a été la première à lancer la tradition des séances de vente-dédicace. Des centaines d'écrivains ont été à l'honneur dans ce lieu devenu mythique pour y rencontrer leurs lecteurs et leur dédicacer leurs livres.

Cette activité n'a jamais été interrompue hormis durant les deux années de confinement sanitaire au cours desquelles toutes les activités publiques avaient été d'ailleurs suspendues pour éviter la propagation de la Covid-19.

Avec le lancement de son site internet ainsi que de la livraison à domicile, les gérants de la librairie Cheikh confirment qu'ils sont à la hauteur des attentes de leurs clients, constitués essentiellement d'amoureux invétérés du livre.

La librairie Cheikh défie toutes les difficultés que rencontre l'univers du livre grâce à la volonté de son équipe dévouée, mais aussi et surtout à son savoir-faire.