La Délégation de l'Union européenne (DUE) vous donne rendez-vous au pavillon central du Palais des expositions. Au coeur du salon, se tiendront les 13ièmes Rencontres euromaghrébines des écrivains ce samedi 26 mars à partir de 10h30 sur le stand de la DUE. Le thème de «la jeunesse en ACTION» de cette participation reflète la volonté de l'Union européenne de faire de l'année 2022 celle de la jeunesse, avec notamment l'objectif d'aider les jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés, de promouvoir les possibilités qui leur sont offertes et d'intégrer leur point de vue dans les politiques de l'Union. Avec la contribution des Etats membres de l'UE représentés en Algérie et des partenaires de la DUE (associations, collectifs de jeunes, etc.), le programme de la Délégation sera riche en débats avec plusieurs rencontres thématiques autour de la jeunesse et des opportunités qui lui sont offertes dans le cadre des projets de coopération développés par la DUE en Algérie ou les programmes d'études en Europe. La journée du jeudi 31 mars sera, d'ailleurs, entièrement consacrée au programme Erasmus pour les jeunes étudiants désireux de poursuivre leurs parcours universitaires dans les pays de l'UE.. Un atelier sur les droits de l'enfant est, par ailleurs, prévu le mercredi 30 mars.

La 13ème édition des Rencontres euromaghrébines des écrivains sera également un espace de discussion et d'échange autour de la jeunesse, entre neuf auteurs algériens et européens, à savoir, Seddik Mahi Meslem, Akram El Kebir, Selma Guettaf, Adib Benazzi, côté algérien, et Karin Salmson (Suède), Marta Barrio Garcia-Agullo (Espagne), Zita Elena Dazzi (Italie), Lenka Hornakova Civade (République tchèque) et Lydia Mischkulnig (Autriche), côté européen.