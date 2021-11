La générale de la pièce de théâtre «Ridjal min tin oua ridjal min nar» (hommes d'argile et homme de feu), produite par l'association de wilaya «Sada El Fonoun», a été présentée, samedi dernier, à la Maison de la culture «Mouloud Kacem Naït Belkacem» de Tissemsilt.

Ecrite par Wahid Metahri et mise en scène par Rabah Hella, la thématique de la pièce tourne autour de la dualité entre le bien et le mal, deux natures représentées par un groupe de personnes qui incarnent les hommes en argile et les hommes de feu. Malgré toutes leurs manoeuvres, les hommes de feu ne parviennent pas à exploiter et à contrôler les hommes d'argile.

Ces derniers se dressent contre l'injustice et la tyrannie pour que le bien triomphe à la fin contre le mal. Sept comédiens membres de l'association précitée ont été distribués pour camper différents rôles dans cette pièce. Rachid Harrocuhe, président de «Sada El founoune» a souligné que cette production a été produite et mise en scène avec le soutien du Fonds national pour la promotion et le développement des arts, relevant du ministère de la Culture et des Arts.

La pièce sera prochainement présentée dans les wilayas de Tipasa et El Bayadh, a ajouté le responsable, précisant que l'association produira prochainement d'autres pièces pour adultes et enfants, dans le cadre de son programme annuel visant à promouvoir le 4ème art dans la wilaya et à encourager de jeunes talents.