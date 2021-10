Produits dérivés, friandises et piratage: la folie planétaire autour de la série sud-coréenne «Squid Game» atteint la Chine, où le blocage de Netflix n'empêche pas sa popularité... grâce aux sites illégaux de streaming. Cette série en neuf épisodes met en scène des centaines de personnages participant à un concours de jeux d'enfants afin de remporter 45,6 milliards de wons (33 millions d'euros) - mais où les perdants sont tués..Netflix n'est pas accessible en Chine. Mais même si la plateforme américaine l'était, «Squid Game» aurait peu de chance de passer à travers les ciseaux des censeurs chinois en raison de son ultra-violence. Comme souvent, toutefois pour les productions étrangères, plusieurs sites internet chinois, très faciles d'accès, proposent de regarder la série (illégalement) en streaming, contribuant à son succès croissant dans le pays. Depuis quelques semaines, «Squid Game» anime ainsi les conversations sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes Chinois souvent accros aux nouvelles technologies, au point de devenir un petit phénomène. À Shanghai, une foule vient désormais se prendre en photo devant un nouveau magasin vendant des «dalgona», ces galettes de sucre craquantes, emblématiques de «Squid Game» où elles sont au coeur d'un défi à relever par les participants.

«Palpitante»

«J'avais déjà vu une de ces friandises en vente sur internet, mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai», s'enthousiasme un client auprès de l'AFP. «Le rythme de la série est plutôt rapide et l'intrigue est assez palpitante», déclare un producteur audiovisuel, venu faire la queue pour acheter des «dalgona». Sitôt leurs galettes achetées, lui et ses amis se filment en train de relever le défi des participants dans la série: essayer de détourer les formes inscrites dans la confiserie, tout cela sans la casser.«Squid Game» rencontre un succès dans plus de 80 pays grâce à sa production léchée. Il est en passe de devenir la série la plus populaire de l'histoire de Netflix. Les fabricants chinois, toujours réactifs et à l'affût des tendances, ont vite flairé le filon et répondu à la demande - locale comme internationale..

Cagoules noires

Ils proposent désormais, sur la gigantesque plateforme de vente en ligne Taobao, toutes sortes de produits dérivés, notamment les combinaisons rose vif à capuche et les inquiétants masques des gardes anonymes de «Squid Game». Un des vendeurs, Peng Xiuyang, déclare à l'AFP que les ventes de sa boutique en ligne ont grimpé de 30% grâce à la demande engendrée par la série. Il n'avait jamais entendu parler de «Squid Game», jusqu'à ce qu'un client lui demande le mois dernier s'il vendait les emblématiques cagoules noires de la série, décorées de carrés, triangles ou cercles. «Nos clients, ce sont les gens qui ont vu la série et veulent se joindre à la tendance», explique M. Peng.Le streaming illégal de la série serait désormais si répandu... que l'ambassadeur de Corée du Sud en Chine en personne, Jang Ha-sung, a dit à une commission parlementaire sud-coréenne avoir demandé aux autorités chinoises d'intervenir. «Nous estimons que ‘Squid Game', qui gagne en popularité dans le monde entier, est distribué illégalement sur une soixantaine de sites internet en Chine»,

a-t-il dénoncé.