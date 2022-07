Les soirées du Festival culturel international de Timgad (Batna) dans sa 42ème édition, devaient reprendre, vendredi après l'interruption jeudi de la soirée d'ouverture à cause d'une panne technique, tandis que la soirée de clôture programmée précédemment le 31 juillet courant, elle aura lieu le 1er aout prochain, a affirmé le Commissaire de la manifestation, Youcef Boukhentache. Au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dans un hôtel de la ville de Batna, le même responsable a indiqué que la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a donné des instructions concernant la poursuite de la manifestation et la satisfaction du public, ajoutant que la deuxième soirée du Festival verra la participation des noms qui étaient programmés jeudi soir pour le spectacle d'ouverture dont «TahwissaDZ» du metteur en scène Fawzi Ben Brahim qui était sublime et avec qui le public a interagi. Parmi les noms programmés dans la 1e soirée qui a connu une présence remarquable du public, figurent les artistes Hamid Belbeche, Massinissa, MC artisan et Yasmine Ammari. Le commissariat du Festival culturel international de Timgad dans sa 42ème édition, a présenté sur sa page dans les réseaux sociaux une lettre au public s'excusant de la panne technique entraînant l'arrêt de la soirée d'ouverture de la manifestation dont le coup d'envoi a été donné par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi. Après l'incident de l'arrêt des équipements audio, le ministère de la Culture et des Arts a pris une série de mesures dont l'ouverture d'une enquête approfondie, en coordination totale avec les autorités locales, sur les raisons de la panne technique survenue au niveau du matériel de sonorisation, tout en confiant à l'Office national de la culture et de l'information (Onci), la prise en charge entière de l'aspect technique du festival, à partir de la soirée du 29 juillet 2022, jusqu'à la fin de la manifestation. Le commissaire du festival, Youcef Boukhentache, a affirmé dans une déclaration à l'APS, que des efforts seront déployés, en vue de déterminer la cause de la panne, si elle réside dans les équipements numériques ou si elle est en lien avec l'alimentation en électricité. «Les préparatifs pour ce rendez-vous artistique ont débuté depuis le mois de Ramadhan écoulé et nous étions très optimistes quant à la réussite de cette édition», a-t-il ajouté. De son côté, la cellule de la communication de la direction de distribution de l'électricité et du gaz (Imtiyaz Batna) a affirmé qu'aucune coupure de courant électrique ne s'est produite à Timgad ni aucune panne dans cette région, ajoutant que toutes les précautions indispensables avaient été prises de ce côté.