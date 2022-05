La fête du bijou traditionnel d'Ath Yenni (Tizi Ouzou) se tiendra du 28 juillet au 6 août prochains après plus de deux années d'éclipse à cause, notamment de la pandémie de Covid-19, ont fait savoir les organisateurs. La décision de relancer cette fête qui met en valeur le bijou traditionnel et le savoir-faire artisanal des bijoutiers d'Ath Yenni, a été prise par l'ensemble des concernés, à savoir l'Assemblée populaire communale d'Ath Yenni et le Comité communal des fêtes et les artisans bijoutiers de cette localité, a indiqué à l'APS le président d'APC, Abdellah Djenane. L'édile à fait savoir qu'après avoir arrêté, vendredi dernier, la date de cette manifestation, les préparatifs sont déjà lancés pour installer les commissions ad-hoc qui se repartiront les différentes tâches inhérentes à l'organisation de la fête du bijou. Cette fête qui draine habituellement des visiteurs des quatre coins de la wilaya, mais aussi de nombreuses régions du pays en quête d'authenticité, se veut être une «bouffée d'oxygène» pour les artisans qui souffrent de mévente, de la concurrence déloyale des bijoux contrefaits, de la cherté, voire de l'indisponibilité de la matière première, l'argent et le corail, pour défendre ce patrimoine et espérer vendre, a-t-on appris auprès de bijoutiers de la région.