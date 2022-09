Le chef de service des activités et des manifestations culturelles, Noureddine Mekhaïssi, a indiqué que «la direction de la culture et des arts de la wilaya d'Oran a décidé d'une série de mesures» portant sur «la préservation» du patrimoine historique de la wilaya d'Oran. Il a ajouté qu'«il s'agit des campagnes de nettoiement des monuments historiques». «Ces opérations sont menées en large collaboration et en coordination avec la société civile», a-t-il expliqué, soulignant que «ces mesures concernent les monuments archéologiques et historiques».

De prime àbord, la première opération vient d'être lancée au niveau du palais du Bey, un site dont la construction remonte à l'époque ottomane. Elle est lancée, outre la direction de la culture et des arts de la wilaya, avec la participation de cadres de l'Office national de gestion des biens culturels protégés à Oran, auxquels se sont joints des membres de plusieurs associations activant dans le domaine culturel.

Le chef de service des activités et des manifestations culturelles a, en ce sens, indiqué que «la direction a également programmé plusieurs autres campagnes de nettoiement au niveau de ce site historique qui attire quotidiennement des dizaines de visiteurs». D'autre part, la direction de la culture et des arts, et les établissements culturels affiliés, ont organisé en collaboration avec l'Association de jeunes d'échanges touristiques de la wilaya d'Oran et d'autres instances, une opération de nettoiement et d'aménagement de chemins forestiers menant à la forteresse de Tabana (San Salvador) et ses environs, importants sites situés dans la commune de Mers El-Kebir.

«L'objectif porte sur leur intégration dans les sites archéologiques et historiques», a-t-on fait savoir. Le programme de nettoiement comprend également le monument de Santa Cruz (La Sainte-Croix), qui remonte à la période d'occupation espagnole, situé sur les hauteurs du mont de Murdjadjou et surplombant le vieil Oran, Sidi El Houari.

Ce site constitue la Mecque incontournable aussi bien des touristes, estivants et visiteurs ainsi que des officiels se rendant dans la wilaya d'Oran. Ils ne ratent jamais, lors de leur passage, l'occasion pour emprunter les chemins de Sidi El Houari et des Planteurs pour apprécier la vue de la ville s'offrant à partir du plateau Moula Abdelkader.

Le dernier en date est le président français, Emmanuel Macron, qui a eu droit à un exposé détaillé sur la chapelle et l'église de La Sainte Marie d'Oran (appelée au nom de Lalla Meriem dans le jargon local) et le fort Santa Cruz par les connaisseurs de l'histoire. D'autres monuments historiques et archéologiques répartis à travers plusieurs communes de la wilaya sont concernés par ce programme de nettoiement, a fait savoir Noureddine Mekhaïssi.