Apres l'annonce de la réalisatrice Sofia Djama, nommée récemment membre du jury à la compétition officielle, dans la section «Orizzonti du festival La Mostra Venise», une autre bonne nouvelle est arrivée cette semaine, affirmant la présence algérienne cette fois parmi la sélection des longs métrages. En effet, «le film algérien «La Dernière Reine» (El Akhira) de Damien Ounouri et Adila Bendimerad est sélectionné en compétition dans la section «Venice Days (Giornate Degli Autori) de la 79ème Mostra De Venise» (du 31 aout au 10 septembre 2022) où il fera sa Première mondiale» peut -on lire dans le communiqué de presse signé par la boite de production cinématographique Taj Intaj. «La dernière reine» relate l'histoire légendaire de Zaphira, épouse du roi d'Alger Salim Toumi, qui, face au plus redoutable des corsaires du XVIe siècle, Baba Aroudj. «Une époque et un thème traités de manière inédite dans le cinéma algérien.» peut-on lire encore. Également, le film de Adila Bendimerad et Damien Ounouri concourra pour «Le Lion du Futur», prix qui récompense le meilleur premier long-métrage de fiction de la Mostra de Venise, et qui met en compétition plus d'une vingtaine de films internationaux (originaires d'Allemagne, Slovaquie, Indonésie, France, Irak, Palestine, Mexique, Suède, Colombie, Autriche, Belgique, Iran, Espagne).

À noter, que le tournage avait été interrompu en mars 2020 dès sa première semaine à cause de la pandémie de Covid-19, ce qui avait gravement mis en danger la production du film.

Un tournage éprouvant

Ce n'est qu'en octobre 2021 que le tournage a pu reprendre à Tlemcen pour se terminer à Alger le 12 décembre de la même année. Au casting principal, on retrouve Adila Bendimerad dans le rôle de Zaphira, le Franco-Algérien Dali Benssalah dans le rôle de Aroudj Barberousse (vu dans le clip Territory de The Blaze et le dernier James Bond), le comédien de théâtre et de cinéma Tahar Zaoui dans le rôle du roi d'Alger, l'actrice franco-finlandaise Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi) et l'actrice algérienne Imen Noel (Jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouikh), sans oublier Dimitri Boetto dans le rôle de Ishak le frère deAroudj. Le casting compte également un grand et prestigieux casting d'acteurs algériens: Ahmed Zitouni, Tenou Khilouli, Tarik Bouarrara, Leïla Touchi, Meryem Medjkane, Mina Lachter, Ahmed Meddah, Slimane Benouari, Halim Zreibi, Rabih Oudjaout, Mokhtar Houcine, Fethi Nouri, Nacereddine Djoudi, Nadjia Laâraf, Houria Bahloul, Aziz Boukerouni, Redouane Merabet, Kader Affak et Souad Sebki. Pour les besoins du tournage, plusieurs hauts lieux de la mémoire et du patrimoine algérien ont été utilisés, à l'instar de la citadelle d'Alger, le Bastion

23 ou encore la citadelle d'El Mechouar à Tlemcen. Réalisateur du documentaire Fidaï en 2014 et du court métrage Kindil El Bahr en 2016, Damien Ounouri avait reçu de nombreux prix internationaux pour ses oeuvres.

Adila dans la peau de Zaphira

Campant le rôle de Zaphira, Adila Bendimerad est comédienne dans le théâtre et le cinéma, metteure en scène, scénariste et productrice. Elle s'est également illustrée dans des projets de théâtre de rue, et dans le cinéma dans des oeuvres comme Normal! et Les terrasses de Merzak Allouache ou encore de Karim Moussaoui.

Le tournage de La dernière reine a été majoritairement porté par une équipe algérienne, dont le premier assistant de mise en scène Fouad Trifi secondé par Karima Kechida, Feriel Gasmi Issiakhem pour la direction artistique et les décors, Jean-Marc Mireté pour la création des costumes, Amine Teggar au son, Samia Zitouni et Celia Oudni au maquillage, Samir Haddadi chef cascadeur, Halim Mekhancha aux effets spéciaux, ainsi que le directeur de la photographie libanais Shadi Chaâban entouré du chef électro Yacine Boumaraf et du chef machino Ghanou Dellali. Le tout sous la production exécutive de Yacine Laloui, pour le compte de la société de production Taj Intaj. Le film a été soutenu par le Fonds d'aide Fdatic du ministère de la Culture et des Arts, qui a hélas! été clôturé début 2022, en coproduction avec le Centre Algérien de Développement du Cinéma (Cadc). L'Office National de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels Protégés (Ogebc) et l'Entreprise Horticole et Espaces verts du Groupe Génie rural de Staoueli (GGR Ehev) sont également partenaires. D'autres coproducteurs internationaux ont rejoint le film, comme l'Arabie saoudite, la France, le Qatar et Taïwan, ainsi que des vendeurs et distributeurs internationaux. Rappelons que le festival de Venise avait sélectionné en 1966 La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo qui avait reçu la plus haute distinction: le Lion d'Or.