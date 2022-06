La 18éme édition 2022 du concours de la Meilleure poésie est placée cette année sous le thème et à l'occasion du 60eme anniversaire de l'indépendance de «Un poème pour l'Algérie». En effet dans le cadre de la promotion et la créativité culturelle et littéraire, l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger relance son concours annuel de la meilleure poésie dans sa 18éme édition cette année.

Les participants dans ce concours sont tenus de respecter le règlement. L'article 01 stipule que ce concours est ouvert à toutes les franges de la population et avec toutes les langues parlées en Algérie (arabe classique et dialectal, tamazight-français). L'article 02: «Un poème pour l'Algérie» est le thème du concours pour cette année. L'article 03 stipule que l'oeuvre envoyée pour la participation doit être inédite et non primée. L'article 04 stipule que l'oeuvre envoyée doit être au nombre de trois exemplaires et ne doit pas dépasser les 03 pages. L'article 05 stipule que les textes des participants ne seront pas rendus à leurs auteurs quel que soit le résultat. L'article 06 stipule que l'oeuvre présentée doit être accompagnée d'une fiche technique de l'auteur et d'une copie numérique de son texte et de sa carte d'identité nationale à l'adresse suivante: Concours de la meilleure poésie de l'établissement arts et culture, Bibliothèque Multimédia Jeunesse, 38,40 rue Didouche Mourad, Alger. L'article 07 stipule que le concours est ouvert du 24 mai au 23 juin 2022, le cachet de la poste faisant foi. Les oeuvres peuvent être aussi déposées à l'adresse citée ci-dessus. L'article 08 entend que les décisions du jury sont irréfutables, et n'acceptent aucun recours. L'article 09 stipule que les lauréats des précédentes éditions n'ont le droit à la participation que trois années après l'obtention de leurs prix. L'article 10 stipule que les lauréats des éditions du même concours, primés trois fois n'auront plus le droit à la participation, l'article 11 stipule que dans chaque langue un prix sera décerné. Enfin, l'article 12 stipule que les lauréats seront informés personnellement et par voie de presse. La remise des prix sera programmée lors des festivités du 05 juillet, et dès que la date arrêtée leur sera communiquée. À noter que la date butoir du dépôt des candidatures est arrêtée au 23 juin 2022.