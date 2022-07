Top chrono! La course verst le trophée du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou commence, désormais, sur le terrain. Les membres de la commission d'évaluation et de suivi entament, en effet, leurs sorties sur le terrain à partir de mercredi, le 20 du mois de juillet en cours. La commission santé, hygiène et protection de l'environnement de l'APW de Tizi-Ouzou a, en compagnie des directeurs du tourisme, de l'environnement, et du conservateur des forêts, ainsi que les représentants de la direction de la culture et de l'université, mis au point un programme de sorties lors d'une réunion consacrée à ce sujet. Aussi, les villages devront se tenir prêts à recevoir les membres du jury qui passeront au crible les avancées réalisées tout au long du processus. En fait, le programme des sorties sur le terrain est un processus de suivi de l'application des recommandations des organisateurs. Les lauréats devront travailler sur plusieurs chapitres afin de permettre à la commission du jury d'évaluer via un barème, l'authenticité du village, le cadre de vie comme la qualité des routes et des places.

Des notes seront distribuées. L'environnement se trouve également parmi les volets à fort coefficient dans la notation. Ainsi, tout le long du processus qui sera couronné par la remise du sacre, prévue traditionnellement chaque mois d'octobre, les villageois devront collaborer étroitement avec les membres de la commission chargée du suivi et de la notation. Toutefois, le mode d'évaluation évolue rapidement à mesure que le concourt grandit et acquiert de la notoriété. La richesse des débats qui l'entourent permet de faire émerger d'autres idées à même de l'enrichir et à même de lui permettre d'avoir plus d'impact sur la vie des citoyens au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ainsi, des universitaires préconisent d'adjoindre au barème de notation le respect de l'architecture locale. Des points qui participeront non pas seulement à rendre le concours plus professionnel, mais également à préserver le paysage architectural local. Ce dernier nécessite, en effet, une protection s'il n'est pas déjà trop tard car les nouvelles constructions le défigurent dramatiquement à cause de l'anarchie qui règne au niveau du model architectural.Actuellement, les villages ne ressemblent plus à eux-mêmes à cause des nouvelles constructions qui adoptent des plans architecturaux ramenés de l‘étranger. Pis encore, l'on voit pousser comme des champignons des villas aux toitures chinoises au milieu des villages. Ce qui, ajoutent-ils, nécessite l'intervention, en urgence, des pouvoirs publics. Et c'est justement, ajoutent les mêmes universitaires, dans cet objectif que devrait s'inscrire le concours pour participer à la protection du patrimoine architectural local.