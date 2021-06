Mercredi dernier, et à l'occasion de la Fête nationale italienne, le compositeur, chef d'orchestre, musicologue et expert culturel auprès de l'Unesco pour la convention 2005, Salim Dada, a vécu un après-midi unique en son genre. L'artiste pluridisciplinaire a été décoré au nom du président de la République italienne par l'ambassadeur d'Italie à Alger Giovanni Pugliese, de la distinction d'Officier de l'ordre de l'Étoile d'Italie, en reconnaissance, affirme Salim Dada, de son «activité musicale et ma modeste contribution dans la promotion de l'amitié et la collaboration entre l'Algérie et l'Italie dans le domaine culturel». Interrogé sur sa réaction et sentiment suite à cette distinction, Salim Dada nous a confié être «très honoré et tout fier de cette distinction qui me vient d'un pays si cher à mon coeur et à mon esprit: l'Italie. Un pays qui a apporté beaucoup à la culture en général et à la musique universelle en particulier. Pays dont j'ai découvert les moeurs, les qualités humaines et le sens du beau et de la rhétorique lors de mon séjour italien (2008-2010) alors que j'étudiais la direction d'orchestre au Conservatoire d'État de Torino et enrichissais mes collaborations artistiques avec les ensembles, orchestres et les institutions italiennes.»

Un concert live en streaming

Et de confier: «Pour l'anecdote et selon le consul qui avait suivi toute l'opération, je suis le seul musicien algérien à avoir reçu cette distinction et parmi les rares dans le monde à l'avoir au titre d' ´´officier´´». À cette occasion, Salim Dada a donné un concert en live streaming avec l'Orchestre des jeunes d'Algérie en interprétant quelques morceaux. Ce récital musical de l'Orchestre des jeunes d'Algérie, sous la direction artistique et musicale de Salim Dada, filmé et mis en line, rentrait dans le cadre de la célébration de la Fête nationale italienne du 2 juin 2021. Ce dernier comprenait les deux hymnes italien «Fratelli d'Italia» et algérien «Qassaman», ainsi qu'une oeuvre du compositeur Salim Dada «Adieu à sa femme» tiré de sa bande originale pour le film «Ben Boulaïd» d'Ahmed Rachedi (2008). Comme nous l'a indiqué Salim Dada, les deux hymnes ont été ré-harmonisés, arrangés et orchestrés par ses soins, pour l'occasion, donnant ainsi une version plus concertante et moins martiale de ces deux chants patriotiques. «Encore que ce récital se distingue du restant des présentations officielles des hymnes nationaux par une instrumentation assez particulière, incluant exclusivement des instruments à cordes: mandoline, mandole et orchestre d'archets. Le choix de cet organique instrumental n'est pas anodin, car dans ses arrangements». Salim Dada, a voulu, nous apprend-on «rendre hommage à la grande tradition italienne des orchestres d'archets figurés par les maitres avérés: Vivaldi, Corelli, Albinoni, Boccherini, Paganini,...». Et de renchérir: «Le choix de deux instruments à plectre est également très significatif de ma démarche de compositeur dans la célébration de l'amitié musicale algero-italienne. En effet, la mandoline napolitaine, rentrée en Algérie dès le XVIIIe siècle est un instrument phare de la musique nationale, portant même le nom algérien de snitra dans la musique de la nouba et dans d'autres styles traditionnels. Quant à la mandole, cet instrument emblématique de la musique populaire, le chaâbi, a été créé dans les années 1930 grâce à la collaboration du maître du genre: Hadj Mhamed El Anka (1907-1978) et un luthier d'origine italienne au nom de Jean Bélido. Cet instrument est aujourd'hui l'emblème même du chaâbi, de la musique kabyle et d'autres styles actuels.». Enfin, le dernier solo pour violoncelle et orchestre d'archets est une composition originale tirée de la BO du film biopic consacré au père de la révolution algérienne, Mustapha Ben Boulaïd (1917-1956). Cette musique de film a été enregistrée en 2008 dans le Castel Tirolo au Bolzano par le Conductus Ensemble dirigé par Marcello Fera. Il s'agit du deuxième voyage italien de Salim Dada. Une expérience fructueuse qui va l'inciter, par la suite, à s'y installer durant deux ans afin de multiplier les collaborations artistiques avec les musiciens et les institutions italiennes ainsi que d'étudier la direction d'orchestre au Conservatoire de Torino.

De nombreux projets en cours

Interrogé sur la possibilité de donner, avec l'OJA, d'autres concerts pour le grand public dans les jours qui viennent ou bien de prendre le temps pour un concert en solo en promotion de son album de guitare, Salim Dada nous signalera qu'il a reporté la sortir de son album solo pour l'automne. «J'ai terminé l'enregistrement, mais je suis en train d'écrire un spectacle qui accompagnera la sortie d'album et que je vais donner après une résidence artistique aux Ateliers sauvages la fin octobre.» Et de nous annoncer en exclusivité: «Là, je suis en phase de préparation de mon concert du TNA le 28 juin, dans le cadre du Festival culturel européen et sur invitation de l'Italie pour la représenter. Le programme sera dédié à ma suite musicale et vocale revisitéée après 15 ans de sa composition: «Waslat al-Ashwaq 2». Je monterai avec un ancien/nouveau groupe composé de 12 musiciens, chanteurs et percussionnistes au titre «Salim Dada & Cie»»S'agissant de l'OJA avec lequel Salim Dada vient de reprendre après 22 mois d'arrêt d'activité, l'on apprend qu'il prépare la 3e Session nationale pour la fin du mois de juillet. «C'est une opération très complexe (logistique, lieu, transport et prise en charge de 80 à 100 musiciens durant 10 jours, tournée concerts). Une compagne de recrutement aux jeunes musiciens vient d'être lancée. On fera tout pour que ça soit à nouveau un stage musical symphonique mémorable.» conclut-il. En somme, du bon grain nous attend de la part de ce chevronné musicien, amoureux des arts et de la culture!