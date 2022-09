La comédienne, Yamina Ghassoul, est décédée lundi dernier, à Paris, à l'âge de 87 ans, après un riche parcours artistique de plus d'un demi-siècle, a fait savoir le Théâtre régional d'Oran.

Le directeur du Théâtre régional d'Oran, Mourad S'noussi, a indiqué que Yamina Ghassoul, née en 1935 à Frenda (Tiaret), est décédée, lundi dernier, à Paris des suites d'une longue maladie. Sa dépouille a été rapatriée jeudi dernier, à Oran où elle a été inhumée.

Pour le metteur en scène, Aïssa Moulfaraâ, «la défunte était une comédienne de talent aux côtés de Kelthoum, Nouria et autres grandes figures du théâtre algérien», ajoutant qu'elle a interprété des rôles dans «plusieurs oeuvres théâtrales depuis les années 70 aux années 90». Revenant sur le parcours artistique de la défunte, le même artiste a fait savoir que «Ghassoul Yamina avait fait ses débuts au ballet avant de rejoindre le théâtre d'Oran en 1968 où elle a fait partie de la troupe de Abderrahmane Kaki et joué dans plusieurs pièces».

«Yamina Ghassoul, a-t-il souligné, avait, en fait, entamé sa carrière en 1970 dans la pièce théâtrale «Khobza» (le pain) de Abdelkader Alloula où elle a joué le rôle principal aux côtés de Mohamed Adar.

La défunte a participé à d'autres oeuvres dont «Mantouj» (produit) «Maïda» (table), a-t-il rappelé ajoutant qu'elle était sollicitée par les metteurs en scène pour son professionnalisme.