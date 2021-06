Dimastand est un groupe de musique reggae, reggae/fusion, Gnawi et variétés Créé en 2015, originaire de la ville de Béchar au sud-ouest de l’Algérie.

Apres un temps d’accalmie, le groupe fait son grand retour avec une tournée assez spéciale en collaboration avec (Output Algérie) et les instituts français d’Algérie.

Il se produira ainsi via L‘institut français Alger le premier juillet.

Il sera à l’Institut français Oran, le mardi 29 juin, il donnera aussi un concert à l’Institut français Annaba, le samedi 26 juin, à L’institut français Constantine le 24 juin et enfin à l’Institut français de Tlemcen lundi 28 juin. Le concert d’Alger sera placé sous le signe du mois culturel européen et organisé grâce à l’Union européenne en Algérie.