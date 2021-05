Les films non sortis en salle, mais directement sur les plateformes pourront également toujours concourir.. Comme en 2021 et pour la deuxième année consécutive, la cérémonie des Oscars se tiendra un mois plus tard que prévu en 2022, a annoncé jeudi l'Académie. Cette 94e édition se tiendra ainsi le 27 mars 2022, dans son cinéma traditionnel, le Hollywood's Dolby Theatre. La règle qui permet aux films sortis directement sur les plateformes de vidéo à la demande de concourir sans passer en salle de cinéma sera aussi maintenue. L'impact du Covid-19 continue ainsi de se faire sentir sur les récompenses de Hollywood. Traditionnellement, les organisateurs des Oscars exigent qu'un film sorte au moins sept jours dans les cinémas de Los Angeles pour pouvoir être éligible aux prestigieuses récompenses. Mais face à la fermeture des salles de cinéma et l'interruption de nombreux tournages, ces critères avaient été assouplis, une décision vue par beaucoup comme un coup de pouce aux plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video. «Cette année étant encore affectée par la pandémie, les critères d'éligibilité pour la 94e cérémonie des Oscars seront les mêmes que ceux de la 93e cérémonie», a annoncé l'Académie dans un communiqué. Les films souhaitant concourir lors de cette cérémonie devront sortir avant le 31 décembre. La décision de l'Académie des Oscars de décaler sa cérémonie pourrait provoquer un effet domino, incitant d'autres organisateurs à faire de même. La chaîne NBC a quant à elle annoncé il y a deux semaines qu'elle ne diffuserait pas l'an prochain les Golden Globes, critiqués par Hollywood pour leur manque de diversité.