La romancière, psychiatre et féministe égyptienne, Nawal El Saâdawi, est décédée, ce dimanche 21 mars, à l'âge de 89 ans, rapporte le quotidien Al Ahram sur son site. Grande figure du féminisme en Egypte et dans le monde arabo-musulman, Nawal El Saâdawi est née en 1931 dans le petit village de Kafr Talha, dans le delta du Nil. Elle accède à la Faculté de médecine en 1949. Elle est diplômée en 1955. Nawal El Saâdawi termine ses études à New York à l'université Columbia. Elle a exercé en tant que médecin et a publié des romans et plusieurs essais. Sous le régime d'Anouar Al Sadate, Nawal El Saâdawi a été arrêtée et emprisonnée durant trois mois. Son combat pour la démocratie dans son pays, les droits de l'homme et les droits de la femme l'a mené, durant plusieurs années, sur le chemin de l'exil.