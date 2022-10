Le réalisateur Rabah Slimani fait son come-back avec le film «Wanibik- le peuple qui vit devant sa terre» d'une durée de 95 mn. écrit et réalisé par Rabah Slimani, ce long métrage est coproduit par la société El Miroire Prod avec l'aide de l'établissement de la télévision algérienne Eptv et le Centre algérien de développement du cinéma avec le soutien du Fonds d'aide aux techniques et industries du cinéma (Fdatic). Le film met en scène un groupe d'étudiants de l'école de cinéma des camps de réfugiés du Sahara occidental qui réalisent leur film de fin d'études afin d'obtenir leurs diplômes. Pour ce faire, ils choisissent le mur de la Honte contre le peuple sahraoui comme sujet pour leur projet de film. À noter que ce film documentaire «Wanibik - Le peuple qui vit devant sa terre» fera l'ouverture de la 17ème edition du Festival international FiSahara, du 11 au 16 octobre 2022.