L'Entreprise nationale de communication, d' édition et de publicité (Anep), relance le Grand prix Assia Djebar du roman, suspendu depuis sa dernière session en décembre 2019, en raison de la pandémie de coronavirus, annonce lundi l'Anep dans un communiqué. Créé en 2015 et conjointement organisé par les entreprises publiques Anep et Enag (Entreprise nationale des arts graphiques), pour promouvoir l'industrie du livre, cette prestigieuse distinction littéraire récompense les meilleurs romans écrits dans les trois langues, arabe, tamazight et français.

La cérémonie d'attribution des prix de cette sixième édition, aura lieu le 30 juin 2022, l'écrivaine et académicienne Assia Djebar étant née un 30 juin. Cette cérémonie coïncidera avec les festivités du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie, précise le communiqué.