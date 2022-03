Une journée de la femme? Pourquoi pas un ouvrage pour lever le voile sur ces audacieuses de la République? Y a-t-il plus belle manière de célébrer cette journée que par le livre? Tenez!«La dévoilée» de Kaddour M'Hamsadji, un ouvrage qui avait scruté la condition féminine durant les années 1950. Drame en trois actes, « La dévoilée» est une pièce de théâtre dans laquelle l'écrivain M'Hamsadji dépeint la société musulmane avec une grande lucidité. C'était le grand écrivain et dramaturge français Emmanuel Roblès, qui a attiré l'attention des critiques littéraires sur cet ouvrage qu'il a, d'ailleurs, préfacé. Que dire alors du célèbre Albert Camus, prix Nobel de littérature 1957, qui n'avait pas tari d'éloges en affirmant que «‘'La dévoilée'' apporte des promesses qui ne sont pas négligeables. Elle évoque un problème douloureux et le rend sensible à plusieurs reprises au lecteur».Pour Kaddour M'Hamsadji, alors jeune écrivain, à elle seule cette préface, était déjà une consécration. Comment ne pas l'être, en effet, quand on a la chance d'être adoubé par les monstres sacrés de la littérature francophone. Publiée pour la première fois en 1959, aux éditions Jean Subervie, en France, cette oeuvre est tombée à point nommé au moment où la société algérienne connaissait de profonds changements qui allaient redessiner l'Algérie post-indépendance. Pour de nombreux auteurs spécialisés dans le théâtre algérien, la publication est devenue «historique» surtout compte tenu du contexte socioculturel de l'époque. Bien des décennies plus tard, Robert Jouanny écrivit dans son ouvrage «Regards russes sur les littératures francophones» paru en 1997, que «le premier dramaturge abordant les problèmes brûlants de la société algérienne a été Kaddour M'Hamsadji». Quelle belle consécration pour «La dévoilée» qui n'a pas pris une ride!